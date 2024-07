Πέθανε η ηθοποιός Shelley Duvall σε ηλικία 75 ετών – Ήταν η πρωταγωνίστρια της «Λάμψης»

Η ηθοποιός Shelley Duvall, γνωστή από τις ταινίες “Λάμψη” και “Annie Hall”, απεβίωσε σε ηλικία 75 ετών.

Η Duvall, ιδιαίτερα αγαπητή για τους ρόλους της στον αμερικανικό κινηματογράφο, πέθανε την ημέρα των 75ων γενεθλίων της. Η φημισμένη ηθοποιός συμμετείχε σε διάσημες ταινίες όπως “Η Λάμψη”, “Annie Hall” και “Popeye”.

Σύμφωνα με τον Dan Gilroy, σύντροφο της από το 1989, η Duvall πέθανε στον ύπνο της από επιπλοκές του διαβήτη, στο σπίτι της στο Μπλάνκο του Τέξας.

«Η αγαπημένη, γλυκιά, υπέροχη σύντροφος της ζωής μου και φίλη μου μας άφησε. Υπέφερε πολύ τον τελευταίο καιρό, τώρα είναι ελεύθερη. Πέταξε μακριά, όμορφη Σέλεϊ».

