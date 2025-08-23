Ρωμανός: Το site που δημοσίευσε πρώτο τα fake news περί δήθεν αγοράς σπιτιού στον ουρανοξύστη του Ελληνικού από την Μαρέβα Γκραμπόφσκι, ανακάλεσε και ζήτησε συγγνώμη ύστερα από το εξώδικο

Enikos Newsroom

διεθνή

Ρωμανός

«Το site που δημοσίευσε πρώτο τα fake news περί δήθεν αγοράς σπιτιού στον ουρανοξύστη του Ελληνικού από την Μαρέβα Γκραμπόφσκι μέσα στον Δεκαπενταύγουστο, το ανακαλεί ζητώντας συγγνώμη, ύστερα από το εξώδικο που έλαβε» αναφέρει σε ανάρτησή του στο X και στο Facebook. ο Νίκος Ρωμανός.

Η ανάρτηση του Νίκου Ρωμανού

Το site που δημοσίευσε πρώτο τα fake news περί δήθεν αγοράς σπιτιού στον ουρανοξύστη του Ελληνικού από την Μαρέβα Γκραμπόφσκι μέσα στον Δεκαπενταύγουστο, το ανακαλεί ζητώντας συγγνώμη, ύστερα από το εξώδικο που έλαβε.

Δυστυχώς μόνο έτσι αντιμετωπίζονται (σχετικά) αποτελεσματικά πλέον τα fake news που δημιουργούνται και αναπαράγονται συντονισμένα από μηχανισμούς, λογαριασμούς και sites «φαντάσματα» (και μη).

Φυσικά την παραπάνω γελοιότητα αναπαρήγαγαν πολλοί. Και αυτό ήταν μόνο ένα από τα fake news που διαβάσαμε μέσα στην καρδιά του Αυγούστου.

Από τα συνηθισμένα που επαναλαμβάνονται πάντα στις πυρκαγιές, μετά το 2019, για ανεμογεννήτριες που δήθεν ετοιμάζονται να εγκατασταθούν στα καμένα, νοσοκομεία που δήθεν κάηκαν από τη φωτιά, «πληροφορίες» για δήθεν ύπαρξη νεκρών κτλ, μέχρι προσωπικές συκοφαντικές επιθέσεις στον Πρωθυπουργό και τη σύζυγό του σχεδόν σε καθημερινή βάση. Σαν τη συγκεκριμένη, ή την απομόνωση μιας έκφρασης του προσώπου λόγω ενόχλησης από τον ήλιο, ώστε να παρουσιαστεί ως χαμόγελο…

Για να μην αναφερθώ στα fake news για δήθεν επίδομα επικινδυνότητας στους υπαλλήλους της Βουλής, που ακόμα πολλοί πιστεύουν παρά τις αναλυτικές και επαναλαμβανόμενες επίσημες διαψεύσεις με στοιχεία.

Για να μη θυμηθώ τα επαναλαμβανόμενα fake news για το μεταναστευτικό που επίσης έχουν την τιμητική τους κάθε Δεκαπενταύγουστο, από τη νεκρή Μαρία στον Έβρο για την οποία ποτέ δεν ζητήθηκε μία συγγνώμη, μέχρι όλα όσα ακούμε τώρα από όσους ενοχλούνται με την αυστηρή αλλά δίκαιη πολιτική Πλεύρη που έχει ήδη φέρει θετικά χειροπιαστά αποτελέσματα.

Για να μη σχολιάσω την παραποίηση και τη διαστρέβλωση κάθε δείκτη, κάθε στοιχείου, κάθε δεδομένου, προκειμένου να ενισχύεται το αφήγημα της καταστροφολογίας, του μηδενισμού για ό,τι θετικό γίνεται και των «πλυντηρίων» για ό,τι καταστροφικό έγινε από το 2015 ως το 2019. Με τελικό στόχο βασικά να ξεχάσουμε και να ξαναγραφτεί η ιστορία.

Όλα αυτά θα ήταν απλώς γελοία, αν δεν ήταν επικίνδυνα. Γιατί τα fake news είναι η μεγαλύτερη απειλή που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες δυτικές Δημοκρατίες και βασικό εργαλείο των άκρων παγκοσμίως.

Δυστυχώς στη χώρα μας τα fake news δεν είναι εργαλείο μόνο των άκρων αλλά και συστημικών κομμάτων της αντιπολίτευσης. Δείγμα αδυναμίας πολιτικής αντιπαράθεσης, που προφανώς εξηγεί και γιατί μέχρι σήμερα δεν έχουν καταφέρει τίποτα ιδιαίτερο…

Η μάχη ενάντια στα fake news είναι διαρκής και γίνεται όλο και πιο δύσκολη λόγω της χαλάρωσης των σχετικών κανόνων που διέπουν τη λειτουργία των κοινωνικών δικτύων. Θα έπρεπε να είναι μια μάχη που να βρίσκει ενωμένο το πολιτικό (και μιντιακό) σύστημα, απέναντι στο φαινόμενο αυτό. Προσπάθειες έχουν γίνει, όπως το Παρατηρητήριο Fake News που ξεκινήσαμε το 2019 ως Γραφείο Τύπου της ΝΔ, αλλά σίγουρα έχουμε πολύ δρόμο ακόμα. Συνεχίζουμε!

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Συναγερμός στην Ευρώπη για τις ασθένειες που μεταδίδονται από κουνούπια

Τα 8 συμπτώματα που μπορεί να δείχνουν ότι έχετε έλλειψη μαγνησίου

ΕΣΥ: Πότε λήγει η προθεσμία για τις αιτήσεις – Πόσες θέσεις και ποιες ειδικότητες αφορά

Προσλήψεις διαφόρων ειδικοτήτων στην Καλαμαριά: Τέλος χρόνου για τις αιτήσεις – Όλες οι λεπτομέρειες

«Ρυτίδες» σε ατομικά λεπτά υλικά ανοίγουν τον δρόμο για εξαιρετικά αποδοτικά ηλεκτρονικά συστήματα

Το ζώδιο που έχει κουραστεί να θεωρούν την ευγένεια για αδυναμία – «Θα σταματήσετε να είστε το καλό παιδί»
περισσότερα
11:34 , Σάββατο 23 Αυγούστου 2025

Δασμοί: Τα ευρωπαϊκά ταχυδρομεία περιορίζουν τις αποστολές δεμάτων στις ΗΠΑ – Ποιες χώρες έχουν εφαρμόσει προσωρινές «αναστολές»

Λόγω της αυστηροποίησης των δασμολογικών κανόνων στις ΗΠΑ πολλά ευρωπαϊκά ταχυδρομεία ανακοίνω...
07:51 , Σάββατο 23 Αυγούστου 2025

Νότια Κορέα: Προειδοποιητικά πυρά σε στρατιώτες της Βόρειας Κορέας που πέρασαν τα σύνορα της χώρας

Η Νότια Κορέα ανακοίνωσε ότι έριξε προειδοποιητικά πυρά σε Βορειοκορεάτες στρατιώτες που πέρασ...
06:30 , Σάββατο 23 Αυγούστου 2025

Μεξικό: 12 φερόμενοι ως κακοποιοί νεκροί σε ανταλλαγή πυρών με αστυνομικούς και στρατιωτικούς

Δώδεκα φερόμενοι ως κακοποιοί σκοτώθηκαν χθες Παρασκευή σε ανταλλαγή πυρών με μέλη της αστυνομ...
06:08 , Σάββατο 23 Αυγούστου 2025

ΗΠΑ: Ο Ντόναλντ Τραμπ «δεν είναι ευτυχής» που η Ρωσία βομβάρδισε αμερικανικό εργοστάσιο στην Ουκρανία

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Παρασκευή δυσαρεστημένος για το ότι η Ρωσία έπληξε αμερικανικό ερ...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο