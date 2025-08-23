Βολουδάκη: Η διαδικασία προσδιορισμού της ηλικίας ανήλικων μεταναστών θα γίνεται με τρόπο τεκμηριωμένο

Σε δήλωση για την κοινή υπουργική απόφαση που αφορά τη διαπίστωση της ανηλικότητας μεταναστών προχώρησε η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβη Βολουδάκη.

Η κ. Βολουδάκη τονισε: «Με τη νέα ρύθμιση διασφαλίζεται ότι η διαδικασία προσδιορισμού της ηλικίας θα γίνεται με τρόπο αξιόπιστο, επιστημονικά τεκμηριωμένο και σεβαστό προς τα δικαιώματα των αιτούντων. Στόχος μας είναι να προστατεύσουμε ουσιαστικά τους ανηλίκους που έχουν ανάγκη, ενώ παράλληλα να αποτρέψουμε καταχρήσεις και να ενισχύσουμε την ασφάλεια και τη διαφάνεια του συστήματος υποδοχής».

