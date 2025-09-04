Reuters: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αρχίζει έρευνα για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου

Η Ευρώπη παρακολουθεί στενά ένα από τα μεγαλύτερα ενεργειακά έργα της ανατολικής Μεσογείου, καθώς, σύμφωνα με το Reuters, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) διερευνά πιθανές ποινικές παραβάσεις που σχετίζονται με τη χρηματοδοτούμενη από την ΕΕ ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου.

Σε γραπτή απάντηση προς το Reuters, η υπηρεσία επιβεβαίωσε ότι «η EPPO μπορεί να επιβεβαιώσει ότι υπάρχει σε εξέλιξη έρευνα. Δεν μπορούν να δημοσιοποιηθούν περαιτέρω λεπτομέρειες αυτή τη στιγμή, προκειμένου να μην τεθεί σε κίνδυνο το αποτέλεσμα της έρευνας».

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 1,9 δισεκατομμυρίων ευρώ, χρηματοδοτείται από την ΕΕ και αφορά την κατασκευή του υποβρύχιου καλωδίου Great Sea Interconnector από τον φορέα υλοποίησης του έργου ΑΔΜΗΕ, με σκοπό τη σύνδεση των ευρωπαϊκών και κυπριακών δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και μελλοντική επέκταση προς το Ισραήλ.

Το έργο έχει σημειώσει πολλαπλές καθυστερήσεις, σημειώνει το ειδησεογραφικό πρακτορείο, ενώ η Λευκωσία έχει ζητήσει διευκρινίσεις σχετικά με το κόστος και τη βιωσιμότητά του.

Η Ελλάδα επανέλαβε τον Μάρτιο τη δέσμευσή της για το έργο, έπειτα από δημοσιεύματα ότι είχε ανασταλεί λόγω οικονομικών και γεωπολιτικών ανησυχιών.

Ο ΑΔΜΗΕ αρνήθηκε να κάνει οποιοδήποτε σχόλιο, ενώ ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, τόνισε ότι η Ελλάδα, στηρίζει ενεργά το έργο, «δεν έχει λάβει καμία ειδοποίηση σχετικά με την έρευνα».

Ο Πιότρ Σεράφιν, επίτροπος της ΕΕ για θέματα προϋπολογισμού και καταπολέμησης της απάτης, αρνήθηκε να σχολιάσει επικαλούμενος την ανεξαρτησία της EPPO και δήλωσε ότι δεν γνωρίζει αν το γραφείο του είχε εκφράσει οποιαδήποτε ανησυχία για το έργο.