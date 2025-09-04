Reuters: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αρχίζει έρευνα για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου

Enikos Newsroom

διεθνή

Reuters: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αρχίζει έρευνα για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου

Η Ευρώπη παρακολουθεί στενά ένα από τα μεγαλύτερα ενεργειακά έργα της ανατολικής Μεσογείου, καθώς, σύμφωνα με το Reuters, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) διερευνά πιθανές ποινικές παραβάσεις που σχετίζονται με τη χρηματοδοτούμενη από την ΕΕ ηλεκτρική διασύνδεση ΕλλάδαςΚύπρου.

Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου: Επιφυλάξεις από τη Λευκωσία για τη βιωσιμότητα του έργου – «Σημαντικό έργο», υποστηρίζουν Αθήνα και Βρυξέλλες

Σε γραπτή απάντηση προς το Reuters, η υπηρεσία επιβεβαίωσε ότι «η EPPO μπορεί να επιβεβαιώσει ότι υπάρχει σε εξέλιξη έρευνα. Δεν μπορούν να δημοσιοποιηθούν περαιτέρω λεπτομέρειες αυτή τη στιγμή, προκειμένου να μην τεθεί σε κίνδυνο το αποτέλεσμα της έρευνας».

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 1,9 δισεκατομμυρίων ευρώ, χρηματοδοτείται από την ΕΕ και αφορά την κατασκευή του υποβρύχιου καλωδίου Great Sea Interconnector από τον φορέα υλοποίησης του έργου ΑΔΜΗΕ, με σκοπό τη σύνδεση των ευρωπαϊκών και κυπριακών δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και μελλοντική επέκταση προς το Ισραήλ.

Το έργο έχει σημειώσει πολλαπλές καθυστερήσεις, σημειώνει το ειδησεογραφικό πρακτορείο, ενώ η Λευκωσία έχει ζητήσει διευκρινίσεις σχετικά με το κόστος και τη βιωσιμότητά του.

Η Ελλάδα επανέλαβε τον Μάρτιο τη δέσμευσή της για το έργο, έπειτα από δημοσιεύματα ότι είχε ανασταλεί λόγω οικονομικών και γεωπολιτικών ανησυχιών.

Ο ΑΔΜΗΕ αρνήθηκε να κάνει οποιοδήποτε σχόλιο, ενώ ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, τόνισε ότι η Ελλάδα, στηρίζει ενεργά το έργο, «δεν έχει λάβει καμία ειδοποίηση σχετικά με την έρευνα».

Ο Πιότρ Σεράφιν, επίτροπος της ΕΕ για θέματα προϋπολογισμού και καταπολέμησης της απάτης, αρνήθηκε να σχολιάσει επικαλούμενος την ανεξαρτησία της EPPO και δήλωσε ότι δεν γνωρίζει αν το γραφείο του είχε εκφράσει οποιαδήποτε ανησυχία για το έργο.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ζάχαρη, αλάτι, λάδι: Πόσο πρέπει να τρώμε; Ποια ποσότητα θεωρείται υπερβολική;

Κέντρο Υγείας Αίγινας: Τραυματίας μεταφέρθηκε με περιπολικό και σε ράσο παπά αντί φορείου

Μετρό και Τραμ: Επεκτείνεται σήμερα το ωράριο λειτουργίας

Μόνιμες θέσεις στο Δημόσιο για τους επιτυχόντες του ΑΣΕΠ – Ποιους αφορά και ποιοι μπορούν να κάνουν αίτηση

Έρχονται νέα προϊόντα της Apple που κυκλοφορούν την επόμενη εβδομάδα – Μην τα χάσετε

Τεστ προσωπικότητας: Αυτό που βλέπεις πρώτα στην εικόνα αποκαλύπτει την κρυφή σου επιθυμία
περισσότερα
15:17 , Πέμπτη 04 Σεπτεμβρίου 2025

Κομισιόν: Το έργο διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου «παραμένει υψίστης πολιτικής και στρατηγικής σημασίας»

«Το έργο, Great Sea Interconnector (GSI), παραμένει υψίστης πολιτικής και στρατηγικής σημασίας...
15:06 , Πέμπτη 04 Σεπτεμβρίου 2025

Γερμανία: Αυτοκίνητο παρέσυρε πεζούς στο Βερολίνο – Αναφορές για αρκετούς τραυματίες

Ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς στο Βερολίνο και αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν, μεταξύ τ...
14:29 , Πέμπτη 04 Σεπτεμβρίου 2025

Το κουφάρι ενός τεράστιου θαλάσσιου πλάσματος ξεβράστηκε σε παραλία – Προκάλεσε σοκ σε κατοίκους και τουρίστες

Ένα παράξενο και εντυπωσιακό θέαμα αντίκρισαν το πρωί της Τετάρτης επισκέπτες και κάτοικοι στη...
14:15 , Πέμπτη 04 Σεπτεμβρίου 2025

Σουηδία: Η κυβέρνηση θα μειώσει στο μισό τον ΦΠΑ στα τρόφιμα – «Ανάσα» για τα νοικοκυριά που έχουν περάσει δύσκολα

Η κυβέρνηση της Σουηδίας σχεδιάζει να μειώσει στο μισό τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), στο...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος