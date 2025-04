Πυροβολισμοί σε πανεπιστήμιο της Φλόριντα: Αναφορές για έναν νεκρό και έξι τραυματίες – «Είναι κρίμα» λέει ο Τραμπ

Ένας νεκρός και έξι τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός της επίθεσης ενόπλου σε πανεπιστήμιο της Φλόριντα, σύμφωνα με τα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα ABC και NBC που επικαλούνται πηγές από την τοπική αστυνομική διεύθυνση.

Ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας αναπτύχθηκαν στους χώρους του Florida State University (FSU) στο Ταλαχάσι, όπου συνέλαβαν τον φερόμενο ως δράστη της επίθεσης και διεξάγουν έρευνες για τυχόν συνεργό του.

🚨 BREAKING: At least 5 people dead and 4 injured in shooting at Florida State University (FSU), @WFTV reports.

2 shooters involved—one is in custody and one is dead. It’s still an “active shooter” situation as police secure scene. [WARNING: GRAPHIC]

