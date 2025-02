Πυροβολισμοί σε νοσοκομείο στην Πενσιλβάνια – Νεκρός ο ένοπλος

Ένας αστυνομικός σκοτώθηκε όταν έπειτα από πυροβολισμούς σε νοσοκομείο της Πενσυλβάνια στην κομητεία Γιορκ.

Αξιωματούχοι στο νοσοκομείο δήλωσαν ότι δεν τραυματίστηκαν ασθενείς και ότι ο ένοπλος είναι νεκρός. Οι αρχές βρίσκονται στις εγκαταστάσεις και διαχειρίζονται την κατάσταση, δήλωσε η Σούζαν Μάνκο, αντιπρόεδρος δημοσίων σχέσεων της UPMC, σε δήλωση που εστάλη μέσω email.

Ο κυβερνήτης της Πενσυλβάνια Τζος Σαπίρο είπε ότι βρίσκεται καθ’ οδόν για το νοσοκομείο αφού ενημερώθηκε για τον πυροβολισμό. Είπε ότι το νοσοκομείο είναι «ασφαλές».

Το UPMC Memorial είναι ένα πενταόροφο νοσοκομείο 104 κλινών που άνοιξε το 2019 στο Γιορκ, μια πόλη περίπου 40.000 κατοίκων, γνωστή για τη δημιουργία του York Peppermint Patties το 1940.

GRIEF TURNS DEADLY: 3 SHOT, SUSPECT KILLED AT YORK HOSPITAL.

York, Pennsylvania – A deadly shooting struck UPMC Memorial Hospital in West Manchester Township, York County, at 10:44 AM today, injuring three and ending with the suspect’s death. John David Ramsey, 38, opened fire,… pic.twitter.com/AJTZjbhN7D

