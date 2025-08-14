Πυρκαγιές: Η Ισπανία ζητεί τη βοήθεια της ΕΕ – Μαίνονται οι φωτιές στη χώρα

Η Μαδρίτη απηύθυνε έκκληση την Τετάρτη (13/8) να ενεργοποιηθεί μηχανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αλληλοϋποστήριξη στην αντιμετώπιση πυρκαγιών, καθώς πολλαπλά μέτωπα φωτιάς σαρώνουν ακόμη τη χώρα της Ιβηρικής, ζητώντας να σταλούν «δυο αεροσκάφη Canadair», ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών της Ισπανίας, ο Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα.

«Υποβάλαμε επίσημα απόψε (σ.σ. χθες Τετάρτη το βράδυ) το αίτημα στην ΕΕ» και «ζητήσαμε (…) δυο αεροσκάφη Καναντέρ», εξήγησε ο υπουργός στον ραδιοφωνικό σταθμό Cadena Ser.

Με σχετική της ανάρτηση, η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν επιβεβαίωσε ότι η ΕΕ θα συνδράμει δια του μηχανισμού RescEU σε Ελλάδα, Μαυροβούνιο και Ισπανία, με ανάρτησή της το βράδυ της Τετάρτης (13/8)

Στην ανάρτησή της η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφέρει: «Ο αγώνας μας κατά των πυρκαγιών συνεχίζεται. Ο στόλος πυρόσβεσης #rescEU επιχειρεί στο Μαυροβούνιο. Κινητοποιούμε τη βοήθεια προς την Ελλάδα, μετά το αίτημά της για συνδρομή. Και πυροσβέστες που έχουν ήδη τοποθετηθεί στην περιοχή βοηθούν ήδη στην Ισπανία. Αυτή είναι η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη σε δράση».