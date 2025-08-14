Πυρκαγιές: Η Ισπανία ζητεί τη βοήθεια της ΕΕ – Μαίνονται οι φωτιές στη χώρα

Η Μαδρίτη απηύθυνε έκκληση την Τετάρτη (13/8) να ενεργοποιηθεί μηχανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αλληλοϋποστήριξη στην αντιμετώπιση πυρκαγιών, καθώς πολλαπλά μέτωπα φωτιάς σαρώνουν ακόμη τη χώρα της Ιβηρικής, ζητώντας να σταλούν «δυο αεροσκάφη Canadair», ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών της Ισπανίας, ο Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα.
«Υποβάλαμε επίσημα απόψε (σ.σ. χθες Τετάρτη το βράδυ) το αίτημα στην ΕΕ» και «ζητήσαμε (…) δυο αεροσκάφη Καναντέρ», εξήγησε ο υπουργός στον ραδιοφωνικό σταθμό Cadena Ser.
Με σχετική της ανάρτηση, η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν επιβεβαίωσε ότι η ΕΕ θα συνδράμει δια του μηχανισμού RescEU σε Ελλάδα, Μαυροβούνιο και Ισπανία, με ανάρτησή της το βράδυ της Τετάρτης (13/8)
Στην ανάρτησή της η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφέρει: «Ο αγώνας μας κατά των πυρκαγιών συνεχίζεται. Ο στόλος πυρόσβεσης #rescEU επιχειρεί στο Μαυροβούνιο. Κινητοποιούμε τη βοήθεια προς την Ελλάδα, μετά το αίτημά της για συνδρομή. Και πυροσβέστες που έχουν ήδη τοποθετηθεί στην περιοχή βοηθούν ήδη στην Ισπανία. Αυτή είναι η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη σε δράση».
Our fight against wildfires continues.
Our #rescEU firefighting fleet is at work in Montenegro.
We’re mobilising support for Greece following their request for assistance.
And prepositioned firefighters are already helping in Spain.
This is European solidarity in action.
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 13, 2025