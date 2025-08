Πυρκαγιά στην Ισπανία: Εσπευσμένες εκκενώσεις σε ξενοδοχεία και κατασκηνώσεις – ΒΙΝΤΕΟ

Πυρκαγιά η οποία εκδηλώθηκε την Τρίτη (5/8) σε δασική έκταση σε μικρή απόσταση από τη λουτρόπολη Ταρίφα, στον απώτερο νότο της Ισπανίας, υποχρέωσε τις αρχές να προχωρήσουν στην εσπευσμένη απομάκρυνση όσων βρίσκονταν σε επτά ξενοδοχεία και δυο κατασκηνώσεις, καθώς και 5.000 και πλέον οχημάτων, ανακοίνωσε η τοπική κυβέρνηση στην «αυτονομία» (την επαρχία) της Ανδαλουσίας.

«Ήταν επιβεβλημένη η εσπευσμένη απομάκρυνση μεγάλου αριθμού ανθρώπων και, σε χρόνο ρεκόρ, 5.000 και πλέον οχημάτων», εξήγησε στον Τύπο ο υπουργός Εσωτερικών της επαρχίας Αντόνιο Σανθ.

Ο Σανθ κατονόμασε τουλάχιστον επτά ξενοδοχεία και δυο κατασκηνώσεις όπου έγινε εσπευσμένη απομάκρυνση ανθρώπων, προσθέτοντας ότι 17 εναέρια μέσα, ιδίως αεροσκάφη και ελικόπτερα, συμμετέχουν στις επιχειρήσεις κατάσβεσης.

Fire 🔥 in La Peña, South Spain again, with strong levante winds. Looks like a Caravan exploded in a camping and then the fire extended quickly.@Plan_INFOCA #IFTarifa@E112Andalucia pic.twitter.com/Ro9u59f41u

— Bjorn Dunkel (@bjorndunkel) August 5, 2025