Πρωτοφανές περιστατικό στην Ισπανία: Αεροπλάνο έκανε αναγκαστική προσγείωση λόγω βλάβης στην… τουαλέτα

Ένα πρωτοφανές περιστατικό έλαβε χώρα στην Ισπανία, με ένα αεροπλάνο που είχε προορισμό το Μάντσεστερ της Αγγλίας, να κάνει αναγκαστική προσγείωση προκειμένου να μπορέσουν οι επιβάτες να επισκεφτούν την τουαλέτα.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο παρακολούθησης πτήσεων «Flight Emergency», στις 3 Νοεμβρίου 2022 η πτήση LS782 που ξεκίνησε από τα Κανάρια Νησιά με προορισμό το Μάντσεστερ, αναγκάστηκε να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο του Μπιλμπάο λόγω βλάβης στις τουαλέτες του αεροσκάφους. «Η πτήση LS782 της Jet2 με προορισμό το Μάντσεστερ από τα Κανάρια Νησιά μόλις εξετράπη ώστε οι επιβάτες να πάνε τουαλέτα, καθώς οι τουαλέτες του αεροπλάνου είχαν βλάβη» ανέφερε σε ανάρτηση του ο ιστότοπος.

