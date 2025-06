Προσέλαβε 4 άνδρες για να δολοφονήσουν τον σύζυγό της στο ταξίδι του μέλιτος – Η σορός του εντοπίστηκε σε χαράδρα

Η ιστορία που συγκλόνισε την Ινδία, με μια νύφη να κατηγορείται για τον φόνο του συζύγου της κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του μέλιτος, φαίνεται να φτάνει σε ένα δραματικό τέλος, με την ίδια να παραδίδεται στις Αρχές και τις λεπτομέρειες της υπόθεσης να προκαλούν σοκ.

Η 25χρονη Sonam Raghuvanshi παραδόθηκε τη Δευτέρα στην αστυνομία, μία εβδομάδα αφότου το αποσυντεθειμένο πτώμα του 30χρονου συζύγου της, Raja, εντοπίστηκε με κομμένο λαιμό στον πάτο μιας χαράδρας σε δασώδη περιοχή στο Meghalaya, στις 2 Ιουνίου, σύμφωνα με το BBC.

Το πτώμα είχε υποστεί ακρωτηριασμούς, ενώ έλειπαν το πορτοφόλι του, ένα χρυσό δαχτυλίδι και μια αλυσίδα.

Το ζευγάρι είχε παντρευτεί -με προξενιό- στις 11 Μαΐου στο Indore, και σύμφωνα με την αστυνομία, η Raghuvanshi προσέλαβε τέσσερις άνδρες για να διαπράξουν την άγρια δολοφονία.

«Ο γάμος τους κανονίστηκε πριν από τέσσερις μήνες και ήταν και οι δύο ευτυχισμένοι. Δεν υπήρξαν καβγάδες μεταξύ τους ούτε πριν ούτε μετά τον γάμο», δήλωσε ο αδελφός του θύματος, Vipin Raghuvanshi, σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ.

«Μόνο η Sonam μπορεί να ξεκαθαρίσει [τι έχει συμβεί]. Αν είναι ένοχη, πρέπει να τιμωρηθεί».

Το ζευγάρι αναχώρησε για το ταξίδι του μέλιτος στις 20 Μαΐου, όμως οι οικογένειές τους δήλωσαν την εξαφάνισή τους τέσσερις ημέρες αργότερα, προκαλώντας μια εκτεταμένη επιχείρηση έρευνας με τη συμμετοχή της αστυνομίας, σωστικών συνεργείων και κατοίκων.

