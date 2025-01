Πρόοδος στις διαπραγματεύσεις Ισραήλ-Χαμάς: Θα απελευθερωθούν 6 συνολικά όμηροι μέσα στην εβδομάδα

Οι υπηρεσίες του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσαν μέσω X τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (27/1) ότι σημειώθηκε πρόοδος στις έμμεσες διαπραγματεύσεις με το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς, συμφωνήθηκε να αφεθούν ελεύθεροι ακόμη τρεις όμηροι την Πέμπτη πέραν των τριών το ερχόμενο Σάββατο, με αντάλλαγμα να επιτραπεί η επιστροφή δεκάδων χιλιάδων εσωτερικά εκτοπισμένων αμάχων στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

«Έπειτα από εντατικές και αποφασιστικές διαπραγματεύσεις (…) το Ισραήλ έλαβε από τη Χαμάς κατάλογο με την κατάσταση όλων των ομήρων που πρόκειται να απελευθερωθούν κατά την πρώτη φάση» της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, συμπλήρωσε το γραφείο του πρωθυπουργού Νετανιάχου.

In parallel, Israel has received from Hamas a list that includes the status of all of the hostages due to be released in the first stage.

Under these agreements, Israel will – from tomorrow morning – allow the passage of Gazans to the northern Strip.

— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) January 26, 2025