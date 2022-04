Προειδοποίηση από την Αμερικανίδα ΥΠΟΙΚ: Το εμπάργκο στη ρωσική ενέργεια θα εκτινάξει τις τιμές σε όλον τον κόσμο

Η υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Τζάνετ Γέλεν προειδοποίησε πως η απαγόρευση εισαγωγής ρωσικού φυσικού αερίου και πετρελαίου στην Ευρώπη ενδέχεται να εκτινάξει τις τιμές της ενέργειας σε όλον τον κόσμο. Παράλληλα, ζήτησε να περιοριστεί μεν η ευρωπαϊκή εξάρτηση από τα ρωσικά ενεργειακά προϊόντα, αλλά «χωρίς να τιμωρηθεί ολόκληρος ο πλανήτης».

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε σήμερα, η Γέλεν ανέφερε πως «πρέπει να είμαστε προσεκτικοί με την πλήρη απαγόρευση εισαγωγής (ρωσικού) πετρελαίου στην Ευρώπη. Αν μπορούσαμε να βρούμε έναν τρόπο για να το κάνουμε, χωρίς να βλάψουμε όλον τον πλανήτη με την άνοδο των τιμών της ενέργειας, θα ήταν το ιδανικό και είναι ένα ερώτημα το οποίο προσπαθούμε να εξετάσουμε όλοι μαζί».

This has been a productive week of meetings with international partners, with a significant amount of focus on Russia’s reckless war against Ukraine & its effects on the global economy. I’m holding a press conference to discuss progress this week: https://t.co/pOLSGebDpV

— Secretary Janet Yellen (@SecYellen) April 21, 2022