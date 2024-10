Πρόεδρος του Ιράν: «Δεν επιθυμούμε τον πόλεμο, αλλά θα δώσουμε την κατάλληλη απάντηση στο Ισραήλ»

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, διαβεβαίωσε σήμερα ότι η Τεχεράνη δεν επιθυμεί τον πόλεμο, αλλά τόνισε ότι θα δώσει την «κατάλληλη απάντηση» στις ισραηλινές επιθέσεις κατά ιρανικών στρατιωτικών στόχων.

«Δεν επιδιώκουμε τον πόλεμο αλλά θα υπερασπιστούμε τα δικαιώματα του έθνους και της χώρας μας», είπε ο Πεζεσκιάν στο υπουργικό συμβούλιο. «Θα δώσουμε την κατάλληλη απάντηση στην επιθετικότητα του σιωνιστικού καθεστώτος», πρόσθεσε.

Ο Πεζεσκιάν απέδωσε την αύξηση των εντάσεων στην περιοχή στην «επιθετικότητα» του Ισραήλ και στη στήριξη που παρέχουν οι ΗΠΑ σε αυτήν τη χώρα, που δεν αναγνωρίζεται από την Τεχεράνη.

