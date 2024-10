Έλον Μασκ: Διαψεύδει το ρεπορτάζ της Washington Post ότι εργάστηκε παράνομα στις ΗΠΑ τη δεκαετία του ’90

Ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας Έλον Μασκ, που έχει καταγωγή από τη Νότια Αφρική, εργάστηκε παράνομα στις ΗΠΑ για μικρό χρονικό διάστημα τη δεκαετία του 1990, όταν ίδρυσε μια startup, όπως αναφέρει άρθρο της εφημερίδας Washington Post.

Ο Μασκ διέψευσε σήμερα το ρεπορτάζ, λέγοντας ότι του επετράπη να εργάζεται νόμιμα στις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

«Ήμουν με βίζα J-1 που μετατράπηκε σε H1-B», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

I was on a J-1 visa that transitioned to an H1-B.

They know this, as they have all my records.

Losing the election is making them desperate.

— Elon Musk (@elonmusk) October 27, 2024