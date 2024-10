ΗΠΑ: Ο Έλον Μασκ «προωθεί» τον Ντόναλντ Τραμπ με δωρεές 75 εκατ. δολαρίων – Οι αποκαλύψεις για τα super PACs των Ρεπουμπλικανών

Το καλοκαίρι του 2024 υπήρξε έντονη πολιτική δραστηριότητα για τις επικείμενες εκλογές των ΗΠΑ, με πολλές εξελίξεις που αφορούσαν την εκστρατεία τόσο του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ όσο και της Αντιπροέδρου Καμάλα Χάρις. Ωστόσο, σύμφωνα με τους New York Times, η ροή των μεγάλων ποσών που χρηματοδοτούν αυτές τις εκστρατείες παρέμεινε σχετικά κρυφή μέχρι πρόσφατα.

Την Τρίτη, πολλά από αυτά τα ποσά αποκαλύφθηκαν μέσω της Ομοσπονδιακής Εκλογικής Επιτροπής, όπου κατατέθηκαν τα σχετικά αρχεία. Οι πληροφορίες αυτές έφεραν στο φως τις χρηματοδοτήσεις των επιτροπών συγκέντρωσης κεφαλαίων, τόσο του Τραμπ όσο και της Χάρις, και τις συνεισφορές από διασημότητες και δισεκατομμυριούχους, δείχνοντας τον μεγάλο ρόλο του χρήματος στην προεκλογική μάχη.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα των New York Times, η Καμάλα Χάρις, που ανέλαβε την υποψηφιότητα του Δημοκρατικού Κόμματος το καλοκαίρι, έκανε μια εντατική προσπάθεια συγκέντρωσης χρημάτων, με την επιτροπή της να συγκεντρώνει τετραπλάσιο ποσό απ’ αυτό που κατάφερε να μαζέψει η επιτροπή του Τραμπ.

Τα μεγαλύτερα ποσά ρέουν σε υπερ-επιτροπές πολιτικής δράσης (super PACs), οι οποίες, λόγω της νομοθεσίας, δεν έχουν περιορισμούς στις συνεισφορές που μπορούν να λάβουν. Παράλληλα, ενώ η super PAC της Χάρις ανακοινώνει τις συνεισφορές της σε μηνιαία βάση, οι περισσότερες από τις ομάδες που υποστηρίζουν τον Τραμπ δεν είχαν δημοσιεύσει πληροφορίες από τον Ιούλιο.

Τα αμερικανικά Μέσα έστρεψαν την προσοχή τους στις συνεισφορές του Έλον Μασκ, του πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο, που εισήλθε δυναμικά στη σφαίρα των χρηματοδοτών της εκστρατείας του Τραμπ. Σύμφωνα με τα αρχεία της επιτροπής, όπως αναφέρει το NBC News, ο Μασκ έχει συνεισφέρει σχεδόν 75 εκατομμύρια δολάρια στην super PAC «America PAC», την οποία δημιούργησε τον Μάιο για να στηρίξει την υποψηφιότητα του Τραμπ για την επανεκλογή του στην προεδρία.

Το NBC αναφέρει ότι αυτό το ποσό ήταν το πρώτο δημόσιο στοιχείο για τις πολιτικές δωρεές του Μασκ φέτος, μετά από μήνες φημολογίας σχετικά με το ύψος των συνεισφορών του. Αυτά τα χρηματικά ποσά κατατάσσουν τον Μασκ στους κορυφαίους χρηματοδότες του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος.

Συγκεκριμένα, ο Μασκ έκανε δωρεά 14,95 εκατομμύρια δολάρια τον Ιούλιο, 30 εκατομμύρια δολάρια τον Αύγουστο και άλλα 30 εκατομμύρια δολάρια τον Σεπτέμβριο, όπως αποκαλύπτει το αρχείο της Ομοσπονδιακής Εκλογικής Επιτροπής. Ο Μασκ ήταν ο μοναδικός δωρητής της υπερ-επιτροπής κατά το διάστημα αυτό, αν και η επιτροπή είχε λάβει επίσης μερικές δωρεές από συνεργάτες του τον Ιούνιο, ύψους ενός εκατομμυρίου δολαρίων η καθεμία. Η επιτροπή «America PAC» εξακολουθεί να επικεντρώνει τις προσπάθειές της σε πολιτείες-κλειδιά, όπως η Πενσυλβάνια, όπου ο Μασκ εμφανίστηκε πρόσφατα σε δημόσια εκδήλωση με τον Τραμπ.

Elon Musk announced he’ll be giving a series of talks across Pennsylvania starting tomorrow night and continuing through Monday.

To attend, there’s no fee, just sign the petition supporting free speech and the right to bear arms, and you need to have voted in Pennsylvania. pic.twitter.com/IXBn47RGG4

— SMX 🇺🇸 (@iam_smx) October 16, 2024