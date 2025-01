Πρίγκιπας Χάρι: «Μνημειώδης νίκη» ο συμβιβασμός με τον όμιλο Μέρντοκ – Το ποσό που θα πάρει ως αποζημίωση

Το δυσθεώρητο ύψος των 10 εκατομμυρίων λιρών φτάνει και ξεπερνά η αποζημίωση που θα πάρει ο πρίγκιπας Χάρι από τον όμιλο βρετανικών εφημερίδων του Ρούπερτ Μέρντοχ (News Group Newspapers -NGN) μετά τον εξωδικαστικό συμβιβασμό, στον οποίον κατέληξαν οι δύο πλευρές σήμερα.

Ο Χάτι είχε μηνύσει τον όμιλο NGN κατηγορώντας τον για παράνομη συλλογή πληροφοριών, γύρω από την ιδιωτική ζωή την δική του και της μητέρας του Νταϊάνα.

Ο δούκας του Σάσεξ, 40 ετών, χαρακτήρισε τον διακανονισμό ως “μνημειώδη νίκη”. Είχε μηνύσει την News Group Newspapers -εκδότρια των βρετανικών ταμπλόιντ The Sun και της πλέον κλειστής News of the World- υποστηρίζοντας ότι δημοσιογράφοι και ιδιωτικοί ερευνητές που εργάζονταν για τις εκδόσεις είχαν στοχοποιήσει τον ίδιο και την οικογένειά του την περίοδο 1996 – 2011.

Ο πρίγκιπας Χάρι δέχτηκε σήμερα μια “σημαντική” πληρωμή από τον εκδότη της εφημερίδας The Sun, ο οποίος ζήτησε συγγνώμη από τον ίδιο και τη μητέρα του πριγκίπισσα Νταϊάνα για την εισβολή στην ιδιωτική τους ζωή, μετέδωσε το CNN.

Η News Group Newspapers (NGN) προσέφερε μια “ανεπιφύλακτη συγγνώμη” στον δούκα του Σάσεξ επειδή χρησιμοποίησε ιδιωτικούς ερευνητές για να τον κατασκοπεύουν.

Μια πηγή που επικαλείται το Reuters δήλωσε ότι η αποζημίωση του Χάρι ξεπερνά τα 10 εκατομμύρια λίρες.

Ο David Sherborne, ο δικηγόρος του δούκα, δήλωσε την Τετάρτη στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου ότι η NGN “προσφέρει μια πλήρη και απερίφραστη συγγνώμη στον δούκα του Σάσεξ για τη σοβαρή εισβολή της The Sun μεταξύ 1996 και 2011 στην ιδιωτική του ζωή, συμπεριλαμβανομένων περιστατικών παράνομων δραστηριοτήτων που πραγματοποιήθηκαν από ιδιωτικούς ερευνητές που εργάζονταν για την The Sun”.

Prince Harry is the only Windsor man to ever make Murdock apologize publicly not only to him but to his mum as well for invading their privacy through phone hacking. Today, he’s vindicated. He’s indeed a warrior in spirit & in character. 👏👏💗#PrinceHarryVsNGN #GoodKingHarry pic.twitter.com/0W88DawQRf — Zah (@Bright_Zwide) January 22, 2025

Διαβάζοντας την πλήρη δήλωση εκ μέρους της εναγόμενης ο Sherborne είπε ότι η NGN προσφέρει επίσης μια συγγνώμη στον πρίγκιπα Χάρι “για την υποκλοπή τηλεφώνων, την παρακολούθηση και την κατάχρηση ιδιωτικών πληροφοριών από δημοσιογράφους και ιδιωτικούς ερευνητές που είχαν εντολή από αυτούς στην News of the World”.

Η NGN ζήτησε επίσης συγγνώμη για τον αντίκτυπο της εισβολής στην ιδιωτική ζωή της αείμνηστης μητέρας του, Νταϊάνα, πριγκίπισσας της Ουαλίας.

Έξω από το Ανώτατο Δικαστήριο, ο δικηγόρος David Sherborne δήλωσε ότι “αυτή η ιστορική παραδοχή ενοχής” είχε επιτευχθεί “μόνο χάρη στην απόλυτη ανθεκτικότητα του πρίγκιπα Harry”.

Ο κ. Sherborne δήλωσε: “Σήμερα τα ψέματα αποκαλύφθηκαν. Σήμερα, οι συγκαλύψεις αποκαλύπτονται. Και σήμερα αποδεικνύεται ότι κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου. Έφτασε η ώρα της λογοδοσίας”.

Ο Χάρι είχε προηγουμένως ορκιστεί να μην διευθετήσει την εξαετή υπόθεση εξωδικαστικά, επιμένοντας ότι ήταν “ο τελευταίος άνθρωπος” που θα μπορούσε να επιτύχει μια δικαστική αναμέτρηση με τον όμιλο εφημερίδων.

Η NGN δήλωσε ότι αναγνώρισε την “οδύνη που προκλήθηκε στον δούκα” καθώς και τη “ζημία που προκλήθηκε στις σχέσεις, τις φιλίες και την οικογένεια” και ότι “συμφώνησε να του καταβάλει σημαντική αποζημίωση”.

Η διαδικασία στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου επρόκειτο να ξεκινήσει το πρωί της Τρίτης, αλλά αναβλήθηκε επανειλημμένα μετά από αιτήματα των δικηγόρων και των δύο πλευρών. Εν όψει της δίκης, η οποία αναμενόταν να διαρκέσει οκτώ έως 10 εβδομάδες, ο όμιλος των σκανδαλοθηρικών εφημερίδων έχει συμβιβαστεί εξωδικαστικά με 1.300 άλλες αξιώσεις που σχετίζονται με την υποκλοπή τηλεφωνημάτων, δήλωσε προηγουμένως εκπρόσωπος της νομικής ομάδας του δούκα.

Το σκάνδαλο των τηλεφωνικών υποκλοπών έχει στοιχίσει στην αυτοκρατορία των μέσων ενημέρωσης του Μέρντοκ πάνω από 1 δισεκατομμύριο λίρες (1,24 δισεκατομμύρια δολάρια), όπως διαπιστώθηκε σε έρευνα που διεξήγαγε το 2021 η κλαδική έκδοση Press Gazette.

Ο Sherborne, διαβάζοντας μια δήλωση εκ μέρους του δούκα και του συναδέλφου του διεκδικητή, πρώην νομοθέτη και πρώην αναπληρωτή ηγέτη του Εργατικού Κόμματος Tom Watson την Τετάρτη, είπε: “Σε μια μνημειώδη νίκη σήμερα, η News UK παραδέχτηκε ότι η Sun, η ναυαρχίδα της βρετανικής αυτοκρατορίας μέσων ενημέρωσης του Ρούπερτ Μέρντοχ, έχει πράγματι εμπλακεί σε παράνομες πρακτικές”.

Είπε ότι το αποτέλεσμα αντιπροσωπεύει “μια δικαίωση για τους εκατοντάδες άλλους ενάγοντες που εξαναγκάστηκαν με τη βία να συμβιβαστούν χωρίς να μπορέσουν να μάθουν την αλήθεια για το τι τους έγινε”.