Πούτιν: «Σοβαρά» τα σχέδια του Τραμπ να πάρει τον έλεγχο της Γροιλανδίας

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε σήμερα ότι τα σχέδια του Αμερικανού ομολόγου του Ντόναλντ Τραμπ να πάρει τον έλεγχο της Γροιλανδίας είναι «σοβαρά», με τον Ρώσο πρόεδρο να εκφράζει την ανησυχία του ότι η Αρκτική μπορεί να γίνει «εφαλτήριο για πιθανές συγκρούσεις».

«Πρόκειται για σοβαρά σχέδια των ΗΠΑ αναφορικά με τη Γροιλανδία, σχέδια που έχουν βαθιές ιστορικές ρίζες», δήλωσε ο Πούτιν μιλώντας σε συνέδριο στο Μούρμανσκ για την Αρκτική.

Ο Ρώσος ηγέτης τόνισε ότι οι γεωπολιτικές αντιπαλότητες εντείνονται στην Αρκτική, τονίζοντας ότι η συνεργασία στην περιοχή είναι εφικτή, μεταξύ άλλων ανάμεσα στη Μόσχα και δυτικά κράτη.

Εντούτοις ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε ότι η Μόσχα ανησυχεί βλέποντας το ΝΑΤΟ να εστιάζει την προσοχή του στην περιοχή αυτή για να έχει πιθανές βάσεις, λέγοντας ότι η Ρωσία πρέπει να ενισχύσει τον στόλο παγοθραυστικών της. Ζήτησε όπως είπε από τη ρωσική κυβέρνηση να εξετάσει την κατασκευή νέων ναυπηγείων.

