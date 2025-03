Βλαντίμιρ Πούτιν: Μυστήριο με την κατάσταση της υγείας του – Πυκνώνουν οι φήμες ότι μπορεί να βρίσκεται κοντά στο τέλος – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν «θα πεθάνει σύντομα και αυτό είναι γεγονός», δήλωσε με σιγουριά την Τετάρτη (26/3) ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Αν και ο Ουκρανός πρόεδρος δεν προσέφερε στοιχεία για να στηρίξει τον ισχυρισμό, μπορεί να μην είναι τόσο τολμηρή δήλωση όσο φαίνεται αρχικά, με τις φήμες να θέλουν την κατάσταση της υγείας του 72χρονου Ρώσου πολιτικού τα τελευταία χρόνια να χειροτερεύει διαρκώς.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της DailyMail, η εξωτερική εμφάνιση του Πούτιν έχει επίσης προκαλέσει πολλά ερωτήματα αναφορικά με την κατάσταση της υγείας του, με φωτογραφίες του νωρίτερα φέτος με κόκκινα μάτια και έναν μυστηριώδη μώλωπα στο χέρι του να τροφοδοτούν τις εικασίες ότι η υγεία του επιδεινώνεται. Ακόμη πιο συγκλονιστικές εικόνες του Ρώσου ηγέτη τα τελευταία χρόνια τον έδειξαν με μια εμφανή ουλή στο λαιμό του, πυροδοτώντας θεωρίες ότι είχε υποβληθεί σε επέμβαση για καρκίνο του θυρεοειδούς.

Οι αναφορές αφθονούσαν επίσης γύρω από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία ότι τον συνόδευε συνεχώς ένας ειδικός γιατρός στον καρκίνο, ενώ μια διαρροή πληροφοριών των ΗΠΑ φάνηκε επίσης να επιβεβαιώνει ότι υποβαλλόταν σε χημειοθεραπεία. Άλλες ενδείξεις πιθανής κακής υγείας του Ρώσου προέδρου αφορούν σε στιγμές που εμφανίστηκε ασταθής με τα πόδια του να λυγίζουν, ενώ σε άλλα βίντεο φαίνεται να πιάνει ένα τραπέζι και να χτυπά το πόδι του.

Οι ειδικοί εικάζουν ότι θα μπορούσε να πάσχει από Πάρκινσον, ένας ισχυρισμός που υποστηρίχθηκε από έναν πρώην αρχηγό των βρετανικών μυστικών υπηρεσιών που είπε ότι πράκτορες τον είχαν ενημερώσει ότι κάτι δεν πήγαινε καλά ιατρικά με τον Πούτιν. Μάλιστα, το 2022, το Κρεμλίνο αναγκάστηκε να διαψεύσει τις φήμες ότι ο ισχυρός άνδρας της Ρωσίας τα… έκανε πάνω του αφού έπεσε από μια σκάλα, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες αφόδευε «άθελά του» λόγω «καρκίνου που προσβάλλει το στομάχι και τα έντερα του».

Η Μόσχα πάντα υποστήριζε ότι ο ηγέτης της είναι σε φόρμα και καλά στην υγεία του, ενώ ο Πούτιν συνέχισε τις προσπάθειές του να προβάλει μια εικόνα ισχυρού άνδρα παρά την εμφανή γερασμένη και συχνά άρρωστη εμφάνισή του. Τον Οκτώβριο, η Μόσχα αναγκάστηκε να εκδώσει άρον άρον μια δήλωση όπου αρνείται ότι ο Πούτιν έχει προβλήματα υγείας, αν και υπήρξε παραδοχή ότι υποβαλλόταν σε τακτικές εξετάσεις σε κορυφαίο νοσοκομείο της Μόσχας.

Putin and Lukashenko meeting. Notice how Putin jumps the last step.

Western experts: this stumble is proof that Putin is in frail health from cancer, Parkinsons and brain tumor… we estimate he only has weeks to live. pic.twitter.com/MydrFpkogd

