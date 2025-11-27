Πούτιν για Ουκρανία: Το σχέδιο Τραμπ μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βάση για μελλοντικές συμφωνίες – Η Ρωσία είναι έτοιμη για «σοβαρές» συνομιλίες

«Το ειρηνευτικό σχέδιο 28 σημείων του Ντόναλντ Τραμπ για την Ουκρανία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βάση για μελλοντικές συμφωνίες» δήλωσε ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, ωστόσο τόνισε ότι «η ευρωπαϊκή ασφάλεια πρέπει να συζητηθεί».

Σύμφωνα με το skynews, ο Ρώσος πρόεδρος επεσήμανε ότι η Ρωσία είναι έτοιμη για «σοβαρές» συνομιλίες και πρόσθεσε ότι αμερικανική αντιπροσωπεία θα επισκεφθεί τη Μόσχα την επόμενη εβδομάδα. «Η Ρωσία αναγνωρίζει ότι οι ΗΠΑ λαμβάνουν υπόψη τη θέση της, αλλά επιμένει ότι ορισμένα θέματα πρέπει να συζητηθούν» είπε χαρακτηριστικά.

Ερωτώμενος αν γνωρίζει ποιοι θα συμμετάσχουν την αμερικανική αντιπροσωπεία που θα μεταβεί στη Μόσχα, ο Βλαντίμιρ Πούτιν ανέφερε ότι «αυτό εξαρτάται από τον πρόεδρο Τραμπ. Τους περιμένουμε την επόμενη εβδομάδα».

«Η Ρωσία δεν έχει επιθετικά σχέδια έναντι της Ευρώπης» ανέφερε ακόμη ο Βλαντίμιρ Πούτιν, χαρακτηρίζοντας «γελοία» μια τέτοια ιδέα.

Μιλώντας για την κατάσταση στο πεδίο της μάχης, ο Πούτιν είπε ότι οι ρωσικές δυνάμεις κινούνται γρήγορα προς όλες τις κατευθύνσεις. «Αν τα ουκρανικά στρατεύματα αποχωρήσουν από τα κατεχόμενα εδάφη, τότε θα σταματήσουμε τις εχθροπραξίες. Αν δεν αποχωρήσουν, θα το επιτύχουμε με στρατιωτικά μέσα».

Σχετικά με την προοπτική επιστροφής στο G7, ο Ρώσος πρόεδρος ανέφερε ότι «δεν μπορεί να φανταστεί πώς η χώρα του θα μπορεί να αλληλεπιδράσει με τις άλλες χώρες».

Αναφορικά με την διαρροή ηχογραφημένων τηλεφωνικών συνομιλίων μεταξύ του Στιβ Γουίτκοφ και του Γιούρι Ουσακόφ, ο Πούτιν δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο αυτές οι συνομιλίες να είναι ψεύτικες και πρόσθεσε ότι τέτοιες διαρροές αποτελούν στρατιωτικό αδίκημα.