ΑΑΔΕ: Εντοπίστηκαν 161 αυτοκίνητα που παραβίαζαν το καθεστώς ακινησίας οχημάτων – Πάνω από 1,6 εκ. ευρώ τα πρόστιμα

Enikos Newsroom

οικονομία

ΑΑΔΕ: Εντοπίστηκαν 161 αυτοκίνητα που παραβίαζαν το καθεστώς ακινησίας οχημάτων – Πάνω από 1,6 εκ. ευρώ τα πρόστιμα

Άλλη μία σημαντική επιτυχία σημείωσαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), αφού, κατόπιν ειδικής ανάλυσης δεδομένων, προωθήθηκαν για έλεγχο και εντοπίστηκαν 161 οχήματα, τα οποία παραβίαζαν το καθεστώς ακινησίας.

Συγκεκριμένα, οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ προχώρησαν σε σειρά στοχευμένων ελέγχων σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Κιλκίς, Θεσσαλία και Κρήτη, για την παράνομη κυκλοφορία οχημάτων, που είχαν δηλωθεί σε καθεστώς ακινησίας.

Συγκεκριμένα, εντόπισαν 123 αυτοκίνητα και 38 μοτοσικλέτες, που παραβίαζαν το καθεστώς ακινησίας, πολλά από τα οποία είχαν υψηλή εμπορική αξία. Τα κυριότερα ευρήματα αφορούσαν οχήματα σε ακινησία, που έφεραν πινακίδες κυκλοφορίας, οχήματα δηλωμένα σε τόπο ακινησίας διαφορετικό από αυτόν όπου βρέθηκαν, καθώς και πολλά κομμένα οχήματα, που προορίζονταν για διάθεση ως ανταλλακτικά χωρίς να τηρούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Πιο αναλυτικά, στον νομό Τρικάλων, κατά τον έλεγχο σε επιχείρηση εμπορίας μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και ανταλλακτικών, διαπιστώθηκαν 102 οχήματα σε εμπορική χρήση, παρά την υποχρεωτική τους ακινησία. Επιπλέον, εντοπίστηκαν 3 οχήματα για τα οποία δεν είχε καταβληθεί το προβλεπόμενο Τέλος Ταξινόμησης.

Στη Θεσσαλονίκη, οι έλεγχοι κατέγραψαν 11 αυτοκίνητα που παραβίαζαν το καθεστώς ακινησίας, ενώ στον νομό Ηρακλείου εντοπίστηκαν παραβάσεις σε 38 μοτοσυκλέτες και 1 όχημα.

Τέλος στην Αττική, οι έλεγχοι εντόπισαν 9 οχήματα που βρίσκονταν σε κυκλοφορία κατά παράβαση του καθεστώτος ακινησίας.

Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους 10.000 ευρώ για κάθε παράβαση, ξεπερνώντας στο σύνολο τα 1,6 εκ. ευρώ, ενώ σε περίπτωση υποτροπής το πρόστιμο τριπλασιάζεται.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ποια είναι η προθεσμία για δωρεάν φάρμακα κατά της παχυσαρκίας-Τι πρέπει να κάνετε

Φαρμακοποιοί: Αποκατάσταση της αλήθειας για τη διάθεση παιδιατρικών εμβολίων

ΟΠΕΚΑ: Αυτά είναι τα επιδόματα που πιστώνονται σήμερα

Προκαταβολή βασικής ενίσχυσης από τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Πότε θα καταβληθεί – Διευκρινίσεις Ανδριανού για τις πληρωμές

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
15:06 , Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025

Μπρατάκος: Αναγκαία η παράταση του ανώτατου ορίου 3% στην αναπροσαρμογή μισθώματος στις επαγγελματικές μισθώσεις

Την άμεση παράταση της ισχύος της υφιστάμενης ρύθμισης που ορίζει ανώτατο όριο στην ετήσια ανα...
14:55 , Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025

Ο Πρόεδρος ΣΕΒ, Σπύρος Θεοδωρόπουλος, στον Realfm 97,8 για τις συλλογικές συμβάσεις: Είναι ένα πρώτο βήμα για την έναρξη του διαλόγου

Για την κοινωνική συμφωνία σχετικά με τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας μίλησε στον Realfm 97,...
11:05 , Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας: 12 ερωτήσεις και απαντήσεις για τις αλλαγές

Έναν χρήσιμο οδηγό με ερωτήσεις και απαντήσεις για την Κοινωνική Συμφωνία του υπουργείου Εργασ...
08:36 , Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025

Συντάξεις Ιανουαρίου: Πότε θα καταβληθούν και ποιοι θα δουν αυξήσεις – Αύριο η πληρωμή για την επιστροφή ενοικίου

Νωρίτερα από τα τέλη Δεκεμβρίου θα καταβληθούν οι συντάξεις του Ιανουαρίου. Η σύνταξη του Ιανο...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»