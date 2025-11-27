Χανιά: Καταδικάστηκε 28χρονος που επιτέθηκε στον πατέρα του με 50 μαχαιριές επειδή… τον είδε στο καφενείο

Enikos Newsroom

κοινωνία

περιπολικό αστυνομία ΕΛΑΣ

Ποινή φυλάκισης 7 ετών και 4 μηνών επέβαλε το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Κρήτης στα Χανιά σε έναν 28χρονο από το Ροδάκινο Ρεθύμνου για την επίθεση με μαχαιριές στον πατέρα του.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr το δικαστήριο μετέτρεψε την κατηγορία από απόπειρα ανθρωποκτονίας σε απόπειρα βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης, αποδεχόμενο την ανάλογη εισαγγελική πρόταση, καθώς εκτίμησε πως ο κατηγορούμενος δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει τον πατέρα του, κάτι που και ο ίδιος είχε υποστηρίξει νωρίτερα στην απολογία του.

Το αιματηρό περιστατικό έλαβε χώρα στις 4 Σεπτεμβρίου του 2023, με αφορμή την επίσκεψη του παθόντα στο καφενείο, όπου σύχναζε ο γιος και ενώ οι μεταξύ τους σχέσεις ήταν ήδη ιδιαίτερα τραυματισμένες και ο γιος του είχε απαγορεύσει να εμφανίζεται στο συγκεκριμένο καφενείο.

«Ο κατηγορούμενος έχει θέματα με τον πατέρα λόγω της συμπεριφοράς του απέναντι στη μητέρα του. Στις 4/9/23 βλέπει τον πατέρα του στο καφενείο, θυμώνει, επιστρέφει στο σπίτι γίνεται καβγάς, θολώνει, βγάζει έναν σουγιά και αρχίζει και του επιτίθεται. Η επίθεση συνεχίζεται για 15 λεπτά. Του επιτίθεται με 50 μαχαιριές. Η μητέρα φωνάζει και έρχεται ένας γείτονας. Πράγματι αν ήθελε να τον σκοτώσει μπορούσε. Πήρε τρία μαχαίρια διαφορετικά» τόνισε η εισαγγελέας της έδρας στην πρότασή της.

Ο 68χρονος τότε πατέρας, είχε νοσηλευτεί για 13 ημέρες, χωρίς να του προκληθεί κάποια μόνιμη βλάβη.

Ο συνήγορος υπεράσπισης αναφέρθηκε εκτενώς στην ψυχοπαθολογία του κατηγορούμενου, την οποία ενέταξε στο πλαίσιο των προβλημάτων μέσα στην οικογένεια, σημειώνοντας πως δεν πρόκειται γενικά για έναν επικίνδυνο άνθρωπο, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως ο πατέρας δεν παρέστη προς υποστήριξη της κατηγορίας.

 

