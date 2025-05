ΠΟΥ: Εκτός λειτουργίας το τελευταίο νοσοκομείο για καρκινοπαθείς στη Γάζα λόγω ισραηλινής επίθεσης

Το τελευταίο νοσοκομείο στη Λωρίδα της Γάζας στο οποίο παρεχόταν περίθαλψη σε καρδιοπαθείς και καρκινοπαθείς έπαψε πλέον να λειτουργεί έπειτα από ισραηλινή επίθεση, έκανε γνωστό χθες Πέμπτη ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ).

Ο γενικός διευθυντής της υγειονομικής υπηρεσίας του ΟΗΕ, ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεέσους, ανέφερε μέσω X ότι αεροπορικό πλήγμα που διεξήχθη την Τρίτη στο ευρωπαϊκό νοσοκομείο της Χαν Γιούνις είχε αποτέλεσμα να «υποστεί σοβαρές ζημιές και να είναι απροσπέλαστο».

European #Gaza Hospital is no longer functional after an attack on 13 May left it severely damaged and inaccessible.

After being there yesterday. @WHO reached the hospital again today to relocate one international Emergency Medical Team—who continued working through the… pic.twitter.com/1gJm66QcUl

