Πολωνία: Ένταλμα σύλληψης για τον πρώην υπουργό Δικαιοσύνης που έχει λάβει άσυλο στην Ουγγαρία

Ένταλμα σύλληψης εξέδωσε η πολωνική εισαγγελία σε βάρος του πρώην υπουργού Δικαιοσύνης, Ζμπίγκνιου Ζιόμπρο, ο οποίος διώκεται για κατάχρηση εξουσίας και έχει λάβει πολιτικό άσυλο στην Ουγγαρία του Βίκτορ Όρμπαν.

Η απόφαση ελήφθη μετά την εντολή δικαστηρίου της Βαρσοβίας για την προφυλάκιση του Ζιόμπρο, με την εισαγγελία να αναφέρει ότι ο τόπος διαμονής του είναι άγνωστος και πως ο ίδιος έχει δηλώσει δημοσίως ότι αποφεύγει σκόπιμα να εμφανιστεί ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης

Οι εξελίξεις ανοίγουν τον δρόμο για την έκδοση ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης. Ο 55χρονος πρώην υπουργός κατηγορείται για κατάχρηση εξουσίας και σύσταση συμμορίας κατά την περίοδο που διετέλεσε υπουργός Δικαιοσύνης και γενικός εισαγγελέας στις κυβερνήσεις του κόμματος Νόμος και Δικαιοσύνη από το 2015 έως το 2023.

Ο δικηγόρος του, Άνταμ Γκόμολα, ανακοίνωσε ότι θα ασκήσει έφεση κατά της απόφασης προφυλάκισης. Τον Νοέμβριο του 2025, το πολωνικό κοινοβούλιο ήρε τη βουλευτική ασυλία του Ζιόμπρο, ο οποίος υποστηρίζει ότι διώκεται πολιτικά από την κυβέρνηση του πρωθυπουργού Ντόναλντ Τουσκ.

Ο Ζιόμπρο κατέφυγε στη Βουδαπέστη μαζί με τη σύζυγό του, ενώ και ο πρώην υφυπουργός του Μάρσιν Ρομανόφσκι, που αντιμετωπίζει παρόμοιες κατηγορίες, έλαβε άσυλο στην Ουγγαρία το 2024. Οι εξελίξεις αυτές έχουν επιβαρύνει τις σχέσεις Πολωνίας και Ουγγαρίας, παρά το γεγονός ότι και οι δύο χώρες είναι μέλη της Ευρωπαϊκή Ένωση.

Κεντρική κατηγορία σε βάρος του Ζιόμπρο είναι η κατάχρηση πόρων ειδικού ταμείου για θύματα εγκληματικών ενεργειών, οι οποίοι φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν για πολιτικούς σκοπούς και για την παράνομη χρηματοδότηση της αγοράς του λογισμικού παρακολούθησης Pegasus, το οποίο – σύμφωνα με τη σημερινή κυβέρνηση – χρησιμοποιήθηκε για την παρακολούθηση πολιτικών αντιπάλων.

Σε περίπτωση καταδίκης, ο Ζιόμπρο, ο οποίος υποβάλλεται σε θεραπεία για καρκίνο, αντιμετωπίζει ποινή κάθειρξης έως και 25 ετών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ (AFP)