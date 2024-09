Politico: «Love is in the air» για Τζόρτζια Μελόνι και Έλον Μασκ – Κομπλιμέντα και χαμόγελα κατά την τελετή βράβευσης

«Love is in the air» σχολίασε το Politico για την Τζόρτζια Μελόνι και τον Έλον Μασκ και τη σχέση συμπάθειας και εκτίμησης που έχουν αναπτύξει μεταξύ τους.

Σύμφωνα με το Politico, η ίδια η Ιταλίδα πρωθυπουργός ζήτησε να της δώσει το βραβείο στην εκδήλωση των βραβείων «Global Citizen 2024» – όπου βραβεύτηκε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης – ο δισεκατομμυριούχος.

«Είναι ακόμη πιο όμορφη εσωτερικά από ό, τι είναι εξωτερικά» είπε ο ιδιοκτήτης του Χ και της Tesla παρουσιάζοντας την Πρωθυπουργό της Ιταλίας, με την Τζόρτζια Μελόνι να ανταποδίδει χαρακτηρίζοντάς τον «πολύτιμη ιδιοφυία».

Giorgia Meloni is someone that I admire that has done an incredible job as the Prime Minister of Italy. Italy is experiencing a record economic growth, record low unemployment. She’s authentic, honest and truthful. 一 Elon Musk 🇺🇸🇮🇹 pic.twitter.com/0Pa27MFbbd — DogeDesigner (@cb_doge) September 24, 2024

Ο Μασκ είπε επίσης ότι είναι «αυθεντική, τίμια και καλόκαρδη. Κάτι που δεν μπορούμε να πούμε πάντα για τους πολιτικούς».

Μελόνι και Μασκ κάθισαν δίπλα-δίπλα στο δείπνο του Atlantic Council και είχαν έντονη συζήτηση όπως φαίνεται σε βίντεο που αναρτήθηκε στο X.