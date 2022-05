Πόλεμος στην Ουκρανία: Οι ουκρανικές δυνάμεις διέλυσαν δεκάδες ρωσικά άρματα μάχης

Μεγάλες απώλειες προκάλεσαν οι ουκρανικές δυνάμεις στους Ρώσους εισβολείς, καταστρέφοντας δεκάδες ρωσικά άρματα μάχης στον ποταμό στο Ντονμπάς.

Δορυφορικές φωτογραφίες καταγράφουν τη μεγάλης κλίμακας καταστροφή που έχουν υποστεί τα ρωσικά στρατεύματα, με τα τεθωρακισμένα οχήματα και τα τανκς να κείτονται στον ποταμό Ντονέτς στην περιφέρεια του Λουγκάνσκ της ανατολικής Ουκρανίας.

Εικάζεται ότι οι Ρώσοι διοικητές προσπαθούσαν να περικυκλώσουν το Λισικάνσκ – και την αδελφή του πόλη Σεβεροντονέτσκ – διασχίζοντας τον ποταμό, αλλά τα σχέδια επίθεσης παρασύρθηκαν στα ρεύματα του Ντονέτς όταν οι ουκρανικές δυνάμεις μάντεψαν τα ρωσικά σχέδια.

Ο “Μαξίμ”, χρήστης του Twitter που δηλώνει μέλος του μηχανικού των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, είπε ότι εντόπισε το σημείο που θα επέλεγαν τα ρωσικά τανκς να περάσουν το ποτάμι στις 7 Μαϊου και ενημέρωσε τους διοικητές του. Στις 8 Μαϊου, οι ρωσικές δυνάμεις έβαλαν φωτιά σε κοντινά χωράφια και με καπνογόνα θέλησαν να δημιουργήσουν προπέτασμα καπνού ώστε να περάσουν απέναντι. Ακούγοντας το θόρυβο από τις μηχανές των ρωσικών ρυμουλκών που έστηναν τις πλωτές γέφυρες και επιβεβαιώνοντας με drone τις κινήσεις τους, οι Ουκρανοί ξεκίνησαν τις βολές πυροβολικού. Στους βομβαρδισμούς μετείχαν και μαχητικά.

Artillerymen of the 17th tank brigade of the #UAarmy have opened the holiday season for ruscists. Some bathed in the Siverskyi Donets River, and some were burned by the May sun. pic.twitter.com/QsRsXmnJ65

— Defence of Ukraine (@DefenceU) May 11, 2022