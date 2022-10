Πόλεμος στην Ουκρανία: Ο Πούτιν κάνει στρατηγικά λάθη και ο ρωσικός στρατός «διαχωρίζεται όλο και περισσότερο»

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν έχει κάνει στρατηγικά λάθη στον πόλεμο στην Ουκρανία, εν μέρει επειδή υπάρχουν τόσο λίγοι περιορισμοί στην ηγεσία του, θα ανεφέρει ο επικεφαλής της βρετανικής υπηρεσίας κατασκοπείας GCHQ σε ομιλία του την Τρίτη, σύμφωνα με πληροφορίες του Guardian.

Οι Ρώσοι στρατιώτες «μένουν» από προμήθειες και πυρομαχικά και τα αρχικά κέρδη της Μόσχας αντιστρέφονται, θα πει ο Τζέρεμι Φλέμινγκ σε μια σπάνια δημόσια ομιλία.

«Μακριά από την αναπόφευκτη ρωσική στρατιωτική νίκη που φούντωσε η μηχανή προπαγάνδας τους, είναι σαφές ότι η θαρραλέα δράση της Ουκρανίας στο πεδίο της μάχης και στον κυβερνοχώρο αλλάζει το ρεύμα» τονίζεται.

Εστιάζοντας απευθείας στον Ρώσο πρόεδρο, ο Φλέμινγκ αναμένεται να πει ότι «με ελάχιστη αποτελεσματική εσωτερική πρόκληση, η λήψη των αποφάσεών του έχει αποδειχθεί λανθασμένη» και ότι έχει εμπλακεί σε «μια στρατηγική υψηλού διακυβεύματος που οδηγεί σε στρατηγικά λάθη».

Οι σειρήνες ηχούν σήμερα από νωρίς το πρωί στο Κίεβο

Οι κρατικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της Ουκρανίας ενημέρωσαν για τον αριθμό των νεκρών και των τραυματιών από τις χθεσινές επιθέσεις της Ρωσίας. Σε μήνυμα που αναρτήθηκε στο Telegram νωρίτερα σήμερα το πρωί, ανέφεραν ότι «σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία, 19 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, υπάρχουν άλλοι 105 τραυματίες».

Οι σειρήνες ηχούν σήμερα από νωρίς το πρωί στο Κίεβο, αναφέρει ο Paul Adams του BBC.

The sirens are sounding again in #Kyiv. What sort of day will it be? pic.twitter.com/LhNn7rOns0 — Paul Adams (@BBCPaulAdams) October 11, 2022

Η υπηρεσία ανέφερε επίσης ότι περισσότερα από 1.000 άτομα και 120 μονάδες συμμετείχαν χθες στην κατάσβεση πυρκαγιών και σε επιχειρήσεις έκτακτης ανάγκης διάσωσης. Περίπου 300 οικισμοί σε τέσσερις περιφέρειες παραμένουν χωρίς ρεύμα.

This is what today’s #Lviv looks like. Electricity is expected to be restored by midnight. pic.twitter.com/n5u8GN1ZIf — NEXTA (@nexta_tv) October 10, 2022

Το Υπουργείο Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου δημοσίευσε την καθημερινή του ενημέρωση από την Ουκρανία, αναφέροντας ότι «το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας (MoD) ανακοίνωσε ότι ο στρατηγός Σεργκέι Σουροβίκιν διορίστηκε γενικός διοικητής της Μικτής Ομάδας Δυνάμεων που διεξάγει την «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» στην Ουκρανία» στις 8 Οκτωβρίου.

«Για μεγάλο μέρος της επιχείρησής της, η Ρωσία πιθανότατα δεν είχε έναν μόνο εξουσιοδοτημένο διοικητή πεδίου», έγραψε το Υπουργείο Εξωτερικών στο Twitter.

«Ο διορισμός του Σουροβίκιν πιθανότατα αντανακλά μια προσπάθεια της ρωσικής κοινότητας εθνικής ασφάλειας να βελτιώσει την εκτέλεση της επιχείρησης. Ωστόσο, πιθανότατα θα πρέπει να αντιπαρατεθεί με ένα ολοένα και πιο φατριακό Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο διαθέτει ανεπαρκείς πόρους για να επιτύχει τους πολιτικούς στόχους που έχει θέσει στην Ουκρανία».

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 11 October 2022 Find out more about the UK government’s response: https://t.co/VbuADMF0JY 🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/S9P7kmoo0X — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) October 11, 2022

Εφιαλτική νύχτα στη Ζαπορίζια

Η υφυπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Emine Dzheppar, αναφέρει ότι η Ρωσία εκτόξευσε τουλάχιστον δεκαπέντε ρουκέτες στη Ζαπορίζια χθες το βράδυ, με στόχο «ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα, ένα ιατρικό ίδρυμα και κτίρια κατοικιών».