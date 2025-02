Πόλεμος στην Ουκρανία: Ο Πούτιν εμφανίζεται έτοιμος να ανακηρύξει τη νίκη της Ρωσίας – Το αφήγημα που θα χρησιμοποιηθεί στην επέτειο της εισβολής

Η Ρωσία φέρεται να ετοιμάζεται, μέσα στις επόμενες ημέρες, να ανακοινώσει πως κέρδισε τον πόλεμο στην Ουκρανία, την ώρα που η αντιπαράθεση μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βολοντίμιρ Ζελένσκι κλιμακώνεται.

Σύμφωνα με τη στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών του Κιέβου (GUR), ο Βλαντιμίρ Πούτιν αναμένεται να παρουσιάσει την ανακοίνωση αυτή όχι μόνο ως θρίαμβο κατά της Ουκρανίας, αλλά και ως νίκη επί του ΝΑΤΟ, διαμορφώνοντας τη σύγκρουση ως μια συνολική ήττα της Δύσης.

«Η Ρωσία ετοιμάζεται να ανακηρύξει μια υποτιθέμενη “νίκη” στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας, έως την 24η Φεβρουαρίου 2025, την τρίτη επέτειο από την έναρξη του ολοκληρωτικού πολέμου», ανακοίνωσε σήμερα η GUR.

«Επιπλέον, τα σχέδια αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν και μια “ρωσική νίκη επί του ΝΑΤΟ”, καθώς η ρωσική προπαγάνδα περιγράφει εδώ και καιρό τον πόλεμο κατά της Ουκρανίας ως πόλεμο με τη Συμμαχία».

Η κίνηση αυτή έρχεται εν μέσω έντονων προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου, με επικεφαλής τον Ντόναλντ Τραμπ και τη διοίκησή του. Ωστόσο, στην Ευρώπη και την Ουκρανία υπάρχουν φόβοι ότι μια συμφωνία ειρήνης θα ευνοήσει τη Ρωσία, επιβραβεύοντας τον Πούτιν για την επιθετικότητά του.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του Ζελένσκι αυτή την εβδομάδα, κατηγορώντας τον για τον πόλεμο στη χώρα του, παρά το γεγονός ότι η Ρωσία είναι ο επιτιθέμενος της υπόθεσης.

Ο Ζελένσκι, από την πλευρά του, κατηγόρησε τον Τραμπ ότι πέφτει θύμα της ρωσικής προπαγάνδας.

Ο Τραμπ αντέδρασε χαρακτηρίζοντας τον Ζελένσκι «δικτάτορα χωρίς εκλογές», παρά το γεγονός ότι ο Ουκρανός Πρόεδρος είχε εκλεγεί το 2019, με ποσοστό άνω του 73%, και έχει αναστείλει τις εκλογές λόγω του πολέμου.

Υποστηρίζοντας τον Τραμπ, ο σύμμαχός του Έλον Μασκ είπε ότι ο Ζελένσκι ηγείται μιας «μηχανής απάτης που τρέφεται από τα νεκρά σώματα των στρατιωτών».

Ο Μασκ αναπαρήγαγε την έκκληση του Τραμπ για τη διεξαγωγή εκλογών στην Ουκρανία, υποστηρίζοντας πως ο Ζελένσκι τις ακύρωσε επειδή «γνωρίζει ότι θα έχανε με συντριπτική διαφορά».

Στην πλατφόρμα του X, έγραψε: «Στην πραγματικότητα, είναι μισητός από τον λαό της Ουκρανίας, γι’ αυτό αρνήθηκε να διεξαγάγει εκλογές. Τον προκαλώ να προκηρύξει εκλογές και να το διαψεύσει. Δεν θα το κάνει».

Unfortunately, @CommunityNotes is increasingly being gamed by governments & legacy media.

Working to fix this …

It should be utterly obvious that a Zelensky-controlled poll about his OWN approval is not credible!!

If Zelensky was actually loved by the people of Ukraine, he… https://t.co/gy0NjtPwiq

— Elon Musk (@elonmusk) February 20, 2025