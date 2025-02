Μακρόν: «Η Ρωσία φέρνει την Ευρώπη στον Γ’ Παγκόσμιο Πόλεμο» – Ο Γάλλος πρόεδρος ως διάδοχος του… Σαρλ ντε Γκωλ

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, υπονόησε ότι η Ρωσία οδηγεί την Ευρώπη στον Γ’ Παγκόσμιο Πολέμο, κατά τη διάρκεια μιας ζωντανής εμφάνισής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σχολιάζοντας την επέμβαση της Μόσχας στην Ουκρανία, ο Μακρόν επισήμανε ότι η Ρωσία έχει «παγκοσμιοποιήσει» τον πόλεμο, με τις ενέργειες αυτές να αυξάνουν τον κίνδυνο εξάπλωσης της σύγκρουσης.

Όπως αναφέρει το Politico, αν και ο Γάλλος πρόεδρος δήλωσε ότι είναι «διστακτικός απέναντι σε τολμηρές δηλώσεις», επεσήμανε πως η Ρωσία χρησιμοποιεί ιρανικά drones για να πλήξει στόχους στην Ουκρανία και έχει στείλει στρατεύματα από τη Βόρεια Κορέα στο μέτωπο.

«Υπάρχει μια σύγκρουση στην Ουκρανία, στην οποία οι Ρώσοι, στην πραγματικότητα, έχουν κάνει τα πράγματα παγκόσμια», δήλωσε ο Μακρόν.

«Θα περιοριστεί ο πόλεμος σε αυτό το θέατρο; Ας ελπίσουμε ότι θα γίνει έτσι».

Η σφοδρή κριτική του Μακρόν προς τον πόλεμο του Κρεμλίνου έρχεται σε μια στιγμή που οι ηγέτες της Δύσης προσπαθούν να αντιδράσουν στο ενδεχόμενο ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, θα εγκαταλείψει τη διατλαντική συμμαχία που έχει στηρίξει την ευρωπαϊκή ασφάλεια από το 1945.

Ο Μακρόν επιβεβαίωσε τα σχέδιά του να ταξιδέψει στην Ουάσινγκτον την επόμενη εβδομάδα, όπου θα προσπαθήσει να πείσει τον Τραμπ ότι η υποχώρηση στις απαιτήσεις του Πούτιν θα τον κάνει να φαίνεται αδύναμος στα μάτια της Κίνας και του Ιράν.

Επιπλέον, ο Γάλλος πρόεδρος αντέκρουσε την περιγραφή του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι ως «δικτάτορα» από τον Τραμπ, λέγοντας ότι ο Ζελένσκι έχει εκλεγεί δημοκρατικά και υπερασπίστηκε την απόφαση του Ουκρανού ηγέτη να μην διεξάγει νέες εκλογές το 2024 εν μέσω πολέμου, ενώ εκατομμύρια Ουκρανοί έχουν φύγει στο εξωτερικό ή έχουν καταταγεί στον στρατό.

Ο Μακρόν τόνισε ότι διοργάνωσε την εν λόγω ζωντανή μετάδοση, η οποία διήρκεσε περισσότερο από μία ώρα, για να ενημερώσει τους Γάλλους σχετικά με τα ζητήματα που αντιμετωπίζει η χώρα και για να απαντήσει σε «ψευδείς ειδήσεις» που είχε συναντήσει τις τελευταίες μέρες.

Ανάμεσα στα θέματα που συζητήθηκαν ήταν οι φήμες για υποχρεωτική στράτευση, τις οποίες ο Μακρόν απέρριψε.

Ο Μακρόν κάλεσε τους Γάλλους να συνειδητοποιήσουν ότι «μπαίνουμε σε μια εποχή όπου ο καθένας από εμάς πρέπει να αναρωτηθεί τι μπορούμε να κάνουμε για το έθνος».

«Έχετε έναν ρόλο να παίξετε», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε αρκετές φορές στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και στον εμβληματικό Γάλλο πρόεδρο Σαρλ ντε Γκωλ, ο οποίος ηγήθηκε των Ελεύθερων Γαλλικών Δυνάμεων, κατά την αντίσταση στη γερμανική κατοχή.

Ο Μακρόν σημείωσε ότι η αντίσταση απέναντι στη Ρωσία είναι απαραίτητη για την υπεράσπιση των συμφερόντων της χώρας του.

Macron shows the French on the map how Russia is liberating its lands from Banderovites

‘There is a war going on in this territory, which is colored pink. What Russia wants to seize is marked in yellow’ pic.twitter.com/Q6nWmyl3Cy

— Ignorance, the root and stem of all evil (@ivan_8848) February 21, 2025