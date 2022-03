Πόλεμος στην Ουκρανία: Κατάρριψη ρωσικών μαχητικών πάνω από το Κίεβο – BINTEO

Στην κατάρριψη ρωσικών μαχητικών πάνω από το Κίεβο προχώρησε το βράδυ της Δευτέρας ο στρατός της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε ο ΣΚΑΪ, πρόκειται για δύο ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη που καταρρίφθηκαν από την πολεμική αεροπορία της Ουκρανίας. Το πρώτο καταρρίφθηκε στις 20.30 τη Δευτέρα πάνω από το Κίεβο, ενώ το δεύτερο περίπου στις 21.00 στα περίχωρα της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Μάλιστα οι Ουκρανοί έδωσαν στη δημοσιότητα βίντεο, στα οποία φαίνονται οι Ουκρανοί στρατιώτες να πανηγυρίζουν για την κατάρριψη των ρωσικών μαχητικών.

Δεκατρείς άνθρωποι έχασαν τη ζωή του και ακόμη 12 αγνοούνται έπειτα από βομβαρδισμό φούρνου σε περιφέρεια του Κιέβου. Την ώρα του βομβαρδισμού μέσα στον φούρνο βρίσκονται περίπου 30 άνθρωποι.

Κατάπαυση του πυρός από αύριο 09:00 ώρα Ελλάδας σε περιοχές στην Ουκρανία για διάνοιξη ανθρωπιστικών διαδρόμων ανακοίνωσε η Μόσχα, ώρες μετά την ολοκλήρωση του τρίτου γύρου διαπραγματεύσεων με την ουκρανική αντιπροσωπεία.

Συγκεκριμένα, η Μόσχα ανακοίνωσε εκεχειρία σε συγκεκριμένες περιοχές στην Ουκρανία από αύριο Τρίτη 09:00 ώρα Ελλάδας και Ουκρανίας για τη διάνοιξη ανθρωπιστικών διαδρόμων, όπως μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο, ώστε να φύγουν οι άμαχοι.

#BREAKING Russia announces plans for humanitarian corridors in Ukraine on Tuesday pic.twitter.com/7ZX1Y1fLUh

Νωρίτερα, οι Ρώσοι διαπραγματευτές δήλωσαν ότι ο επόμενος γύρος των συνομιλιών με τους Ουκρανούς συναδέλφους τους θα γίνει πολύ σύντομα στη Λευκορωσία.

«Ο επόμενος, τέταρτος γύρος, θα διεξαχθεί πολύ-πολύ σύντομα», είπε ο Λεονίντ Σλούτσκι μιλώντας στη ρωσική τηλεόραση. «Δεν θα ανακοινώσω την ακριβή ημερομηνία ακόμη. Θα καθοριστεί πιθανότατα αύριο», πρόσθεσε.

Ένας άλλος Ρώσος διαπραγματευτής, ο Βλαντίμιρ Μεντίνσκι, είπε ότι ο σημερινός, τρίτος γύρος των ρωσο-ουκρανικών συνομιλιών «δεν στάθηκε στο ύψος των προσδοκιών» της Μόσχας. «Ελπίζουμε ότι την επόμενη φορά θα μπορέσουμε να επιτύχουμε σημαντικότερη πρόοδο», πρόσθεσε.

Ukraine and Russia made tentative progress in talks Monday but failed to reach a deal on creating “humanitarian corridors” from pummelled cities, as the bloodshed from Moscow’s invasion mounted

Read @AFP‘s global update on the war:https://t.co/2fu4pctAno pic.twitter.com/7Qt8xDVlOR

— AFP News Agency (@AFP) March 7, 2022