Πόλεμος στην Ουκρανία: Νέες ισχυρές εκρήξεις στο κέντρο του Κιέβου – ΒΙΝΤΕΟ

Νέες εκρήξεις ακούστηκαν σήμερα το πρωί στο κέντρο του Κιέβου, μεταδίδουν δημοσιογράφοι που βρίσκονται στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας.

Όπως αναφέρουν τα διεθνή ΜΜΕ και σύμφωνα και με την μαρτυρία του απεσταλμένου του ΑΝΤ1 στο Κίεβο Νικόλα Βαφειάδη, γύρω στις 5:00 της Τρίτης ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις στο Κίεβο, με τους Ρώσους να συνεχίζουν τα χτυπήματα μέσα στη νύχτα,.

Σύμφωνα με όσα είπε Νικόλας Βαφειάδης, μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», οι εκρήξεις ακούστηκαν σε μικρή απόσταση από το ξενοδοχείο όπου διαμένουν, μαζί με τον απεσταλμένο εικονολήπτη του ΑΝΤ1, Ιάκωβο Σταυρινίδη.

A few moments ago in #Kyiv, the capital of Ukraine.#UkraineWar #Ukraine #Russia #War #Kiev pic.twitter.com/0vtEX0wBTh

— deutschlandito (@deutschlandito) March 15, 2022