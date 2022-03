Πόλεμος στην Ουκρανία: Απέτυχε η εκκένωση της Μαριούπολης – Οι ρωσικές δυνάμεις δεν τήρησαν την κατάπαυση του πυρός

Για 15η ημέρα συνεχίζεται η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, με την αντιπρόεδρο της ουκρανικής κυβέρνησης, Ιρίνα Βέρεστσουκ, να δηλώνει πως “ούτε ένας άμαχος δεν κατάφερε να φύγει σήμερα από την περικυκλωμένη Μαριούπολη”.

Μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση, η αντιπρόεδρος επέρριψε την ευθύνη για την αποτυχία της εκκένωσης στη ρωσική πλευρά καθώς, όπως είπε, οι ρωσικές δυνάμεις δεν τήρησαν την προσωρινή κατάπαυση του πυρός.

Mariupol remains blocked both for the evacuation of people and humanitarian cargo. This was reported by Iryna Vereshchuk, Minister for Reintegration of Temporarily Occupied Territories.

The mayor of #Mariupol reported that shelling and air strikes continued in the city. pic.twitter.com/VGMHMgqImW

