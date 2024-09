Polaris Dawn: Πραγματοποιήθηκε ο πρώτος ιδιωτικός περίπατος στο διάστημα – Τα πρώτα λόγια του πληρώματος

Η αποστολή Polaris Dawn έγραψε σήμερα ιστορία, καθώς το πλήρωμά της πραγματοποίησε τον πρώτο ιδιωτικό «διαστημικό περίπατο» στην τροχιά της Γης. Ο δισεκατομμυριούχος Τζάρεντ Αϊζάκμαν και η υπάλληλος της SpaceX, Σάρα Γκίλις, βγήκαν από το σκάφος Dragon, επιτυγχάνοντας ένα σημαντικό ορόσημο στην εξερεύνηση του διαστήματος από ιδιώτες.

Αναμφίβολα, ήταν ένα μικρό βήμα για το πλήρωμα της Polaris Dawn, αλλά ένα τεράστιο άλμα για το μέλλον των διαστημικών αποστολών, καθώς ανοίγει τον δρόμο για ιδιωτικές εξερευνήσεις πέρα από τα όρια της Γης.

«Είναι πανέμορφα», σχολίασε ο επικεφαλής και χρηματοδότης της αποστολής Polaris Dawn, Τζάρεντ Αϊζάκμαν.

Λίγα λεπτά αργότερα, ο Αϊζάκμαν επέστρεψε στο εσωτερικό της κάψουλας Dragon, για να ακολουθήσει η Σάρα Γκίλις.

Η υπάλληλος της SpaceX ακούστηκε να λέει πως ήταν «αρκετά καλό», αν και ίσως αυτό να ήταν μια αναφορά σε ένα κομμάτι των δοκιμών κινητικότητας που πραγματοποίησε.

Οι παρουσιαστές στη ζωντανή μετάδοση της SpaceX, μοιάζουν εντυπωσιασμένοι από το θέαμα. «Αυτό ήταν πολύ ωραίο», είπε ένας από αυτούς. Η αποσυμπίεση της καμπίνας πραγματοποιείται τώρα στην κάψουλα Dragon.

Η ζωντανή μετάδοση της αποστολής συνεχίζεται και μπορείτε να την παρακολουθήσετε παρακάτω, όπως και στο YouTube.

Watch Dragon’s first spacewalk with the @PolarisProgram’s Polaris Dawn crew https://t.co/svdJRkGN7K

— SpaceX (@SpaceX) September 12, 2024