Polaris Dawn: Ο πρώτος ιδιωτικός διαστημικός περίπατος – Δείτε live τις ιστορικές στιγμές

Σήμερα, η αποστολή Polaris Dawn της SpaceX, χρηματοδοτούμενη από τον δισεκατομμυριούχο Τζάρεντ Αϊζάκμαν, θα γράψει ιστορία ως η πρώτη αποστολή διαστημικής περιπέτειας με πλήρωμα αποκλειστικά από «απλούς» πολίτες, καθώς πρόκειται να πραγματοποιήσει τον πρώτο ιδιωτικό περίπατο στο διάστημα.

Η αποστολή, η οποία ξεκινά από λεπτό σε λεπτό, περιλαμβάνει την έξοδο του πληρώματος από το διαστημόπλοιο Dragon και την είσοδό τους στο επικίνδυνο κενό του διαστήματος. Στην αποστολή συμμετέχουν ο δισεκατομμυριούχος Τζάρεντ Αϊζάκμαν, ο πρώην διοικητής της πολεμικής αεροπορίας Σκοτ «Κιντ» Ποτέ, και οι υπάλληλοι της SpaceX Σάρα Γκίλις και Άννα Μενόν. Ο Αϊζάκμαν και η Γκίλις θα εναλλάσσονται στην εξόρμηση από το σκάφος στο διάστημα, 435 μίλια (700 χιλιόμετρα) πάνω από τη Γη. Η πρόκληση της αποστολής είναι ιδιαίτερα υψηλή, καθώς μόνο ο Αϊζάκμαν έχει προηγούμενη εμπειρία στο διάστημα, και κανείς από το πλήρωμα εκτός από αυτόν δεν έχει λάβει την συνήθη εκπαίδευση αστροναυτών.

Η SpaceX επιβεβαίωσε ότι η τετράωρη live κάλυψη της αποστολής θα ανοίξει στις 09:55 π.μ. BST (12:00 τοπική ώρα Ελλάδος). «Όλα τα συστήματα φαίνονται καλά για το πλήρωμα του Polaris Dawn να πραγματοποιήσει τον πρώτο διαστημικό περίπατο από το Dragon σήμερα», έγραψε στο Twitter. Αν και η αρχική ώρα που είχε ανακοινωθεί ήταν στις 07:23 BST, η SpaceX δεν ανέφερε τον λόγο της καθυστέρησης.

All systems are looking good for the Polaris Dawn crew to perform the first spacewalk from Dragon today. The EVA webcast begins at 4:55 a.m. ET → https://t.co/WpSw0gzeT0 pic.twitter.com/aRDJYaruTO

