Πέθανε ο Tony Bennett

Ο θρυλικός τραγουδιστής της ποπ και της τζαζ, Tony Bennett πέθανε σήμερα σε ηλικία 96 ετών. O Tony Bennett ήταν ένας από τους σημαντικότερους τραγουδιστές της ιστορίας της μουσικής.

Σύμφωνα με την New York Post, η δημοσιογράφος Sylvia Weiner επιβεβαίωσε τον θάνατο του Bennett στο Associated Press, λέγοντας ότι πέθανε στη γενέτειρά του, τη Νέα Υόρκη. Η αιτία του θανάτου του -μόλις δύο εβδομάδες πριν από τα 97α γενέθλιά του- δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί.

Η καριέρα του ξεκίνησε το 1949. Είχε συνεργαστεί με τους μεγαλύτερους τραγουδιστές της εποχής του, όπως o Frank Sinatra, η Ella Fitzgerald και η Barbra Streisand. Ήταν γνωστός για την βελούδινη φωνή του και την ικανότητά του να ερμηνεύει ένα ευρύ φάσμα τραγουδιών, από jazz μέχρι easy listening. Το 2014, ο Bennett έλαβε το Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας από τον Barack Obama.

Θεωρείται ο πιο διάσημος από τους Ιταλούς τραγουδιστές του bel canto και ένας από τους πιο διάσημους και επιδραστικούς τραγουδιστές της τζαζ όλων των εποχών. Μάλιστα ο Φρανκ Σινάτρα τον είχε αποκαλέσει ως τον «καλύτερο τραγουδιστή της εποχής μας».

Ποιος ήταν ο Tony Bennett

Ο Άντονι Ντόμινικ Μπενεντέτο (3 Αυγούστου 1926) γνωστός ως Tony Bennett ήταν Αμερικανός τραγουδιστής της παραδοσιακής ποπ, της μουσικής ταινιών και της τζαζ. Ήταν επίσης ζωγράφος και έχει δημιουργήσει πολλά έργα υπογράφοντας με το βαφτιστικό του όνομα, τα οποία βρίσκονται μόνιμα σε κοινή θέα σε διάφορα ιδρύματα. Επίσης ίδρυσε τη Σχολή Καλών Τεχνών Φρανκ Σινάτρα στην Αστόρια της Νέας Υόρκης.

Ο Tony Bennett ξεκίνησε να τραγουδάει σε μικρή ηλικία. Πολέμησε στα τελευταία στάδια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου στο πεζικό των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Αργότερα ανέπτυξε την καλλιτεχνική του καριέρα, υπέγραψε συμβόλαιο με την Κολόμπια Ρέκορντς και κυκλοφόρησε το πρώτο του τραγούδι το οποίο έγινε και επιτυχία το 1951 με τον τίτλο “Because of You”. Ακολούθησαν και άλλες επιτυχίες όπως το “Rags to Riches” στις αρχές του 1953.

Έφτασε το καλλιτεχνικό του απόγειο στα τέλη της δεκαετίας του 1950 με πολλά γνωστά άλμπουμ όπως το “The Beat of My Heart” και “Basie Swings, Bennett Sings”. Το 1962, ο T;ony Bennett ηχογράφησε το κομμάτι που τον έκανε ευρέως γνωστό με τίτλο “I Left My Heart in San Francisco”. Η καριέρα αλλά και η προσωπική του ζωή ακολούθησαν μία εκτεταμένα καθοδική πορεία κατά τη διάρκεια της εποχής του ροκ. Παρόλα αυτά, ο Bennett έκανε την επιστροφή του στα τέλη της δεκαετίας του 1980 κυκλοφορόντας διάφορα άλμπουμ που έγιναν χρυσοί δίσκοι.

Ο Bennett συνέχισε να δημιουργεί δημοφιλή και αξιέπαινα έργα και κατά τον 21ο αιώνα. Πήρε αναγνώριση από τις συνεργασίες του με τη Lady Gaga οι οποίες ξεκίνησαν με το άλμπουμ “Dancing Cheek to Cheek” το 2014. Οι δύο ερμηνευτές έκαναν περιοδεία μαζί ώστε να προωθήσουν το άλμπουμ από το 2014 ως το 2015. Με την κυκλοφορία του δεύτερου άλμπουμ του ντουέτου με τον τίτλο “Love For Sale” το 2021, o Bennett έσπασε το ατομικό ρεκόρ για το μεγαλύτερο διάστημα των top-10 άλμπουμ στο Billboard 200 chart. Ο Μπένετ επίσης έσπασε το Ρεκόρ Γκίνες για τον γηραιότερο άνθρωπο που εξέδωσε άλμπουμ με καινούργιο υλικό, σε ηλικία 95 ετών και 60 ημερών.

Ο Bennett έχει συγκεντρώσει αμέτρητες διακρίσεις κατά τη διάρκεια της καριέρας του, συμπεριλαμβανομένων 19 Βραβείων Grammy (καθώς και ένα Βραβείο Grammy για Συνολική Προσφορά το 2001) και 2 Βραβείων Emmy Ζώνης Υψηλής Τηλεθέασης. O Bennett έχει πουλήσει πάνω από 50 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως.

Τον Φεβρουάριο του 2021, αποκαλύφθηκε ότι ο Bennt είχε διαγνωστεί με Αλτσχάιμερ το 2016. Χάρη στην αργή επιδείνωση της ασθένειάς του συνέχισε να ηχογραφεί, να περιοδεύει και να ερμηνεύει μέχρι την απόσυρση του τον Αύγουστο του 2021 για λόγους υγείας.

Σχετικά με τις επιλογές τους στη μουσική, o Tony Bennett συνόψισε την καλλιτεχνική του στάση σε μια συνέντευξη του 2010: «Δεν παραμένω μοντέρνος για χάρη των μεγάλων δισκογραφικών εταιριών, δεν ακολουθώ τη μόδα. Δεν τραγουδώ ποτέ ένα κακογραμμένο τραγούδι. Τις δεκαετίες 1920 και 1930 υπήρξε μία αναγέννηση στη μουσική που είναι κατ’ εμέ ανάλογη της καλλιτεχνικής Αναγέννησης. Ο Κόουλ Πόρτερ, ο Τζόνι Μέρσερ και πολλοί άλλοι δημιούργησαν τα καλύτερα τραγούδια που έχουν γραφεί. Αυτά είναι τα κλασικά και επιτέλους δεν αντιμετωπίζονται ως ελαφριά μουσική. Αυτή είναι η κλασική μουσική».