Πέθανε ο Bob Bryar σε ηλικία 44 ετών – Ήταν πρώην ντράμερ του ροκ συγκροτήματος My Chemical Romance

Ο Bob Bryar (Μπομπ Μπράιαρ), πρώην ντράμερ του δημοφιλούς ροκ συγκροτήματος My Chemical Romance, βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στο Τενεσί την Τρίτη, σε ηλικία 44 ετών. Σύμφωνα με πληροφορίες των διεθνών ΜΜΕ, οι Αρχές δεν υποψιάζονται εγκληματική ενέργεια.

Ο Bryar ήταν το μακροβιότερο μέλος στη θέση του ντράμερ των My Chemical Romance. Σύμφωνα με το TMZ, για τελευταία φορά ζωντανό τον είχαν δει στις 4 Νοεμβρίου. Η αιτία θανάτου του δεν έχει ακόμα αποσαφηνιστεί.

Η σορός του εντοπίστηκε σε προχωρημένη αποσύνθεση.

Ο Bryar έγινε μέλος του συγκροτήματος το 2004, ενώ εργαζόταν ως ηχολήπτης για τους The Used, κατά τη διάρκεια μιας κοινής περιοδείας των δύο συγκροτημάτων. Αντικατέστησε τον αρχικό ντράμερ, Matt Pelissier, και εντάχθηκε επίσημα στην μπάντα μετά την κυκλοφορία του δεύτερου άλμπουμ τους, «Three Cheers for Sweet Revenge».

Συμμετείχε στην πιο επιτυχημένη περίοδο του συγκροτήματος, με το εμβληματικό άλμπουμ «The Black Parade» του 2006, το οποίο έγινε πλατινένιο τέσσερις φορές στις ΗΠΑ και έφτασε στην κορυφή των Billboard Top Rock Albums εκείνης της χρονιάς.

Τον Μάρτιο του 2010, ο Bryar αποχώρησε από το συγκρότημα έπειτα από έξι χρόνια. «Ήταν μια οδυνηρή απόφαση για όλους μας και δεν πάρθηκε ελαφρά τη καρδία», είχε δηλώσει το συγκρότημα, προσθέτοντας: «Του ευχόμαστε καλή επιτυχία στα μελλοντικά του βήματα και αναμένουμε το ίδιο από όλους σας».

Μετά την αποχώρησή του από τους My Chemical Romance, ο Bryar εργάστηκε με άλλα συγκροτήματα, προτού στραφεί στον τομέα των ακινήτων, όπως αναφέρει το ΤΜΖ.