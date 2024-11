Παρίσι: Συνελήφθη ο δράστης – Ελεύθεροι οι όμηροι

Αίσιο τέλος είχε η κατάσταση ομηρίας που εκτυλίχθηκε στο Παρίσι, όταν ο ιδιοκτήτης ενός εστιατορίου κρατούσε κλειδωμένους τους εργαζόμενούς του.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο δράστης συνελήφθη και οι όμηροι αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ όλοι είναι καλά στην υγεία τους.

Το περιστατικό έλαβε χώρα σε εστιατόριο στο 15ο διαμέρισμα της πόλης, στην περιοχή Ισί-λε-Μουλινώ. Τα γαλλικά Μέσα Ενημέρωσης αναφέρουν πως οι κάτοικοι της περιοχής είχαν κληθεί να παραμείνουν στα σπίτια τους, ενώ οι Αρχές είχαν διακόψει την κυκλοφορία.

❗️🇫🇷 – A hostage situation unfolded in Issy-les-Moulineaux, southwest of Paris, where a man armed with a knife barricaded himself inside his father’s restaurant, holding three or four employees.

Authorities confirmed there were no customers or other members of the public… pic.twitter.com/K0TxNlzxWA

— 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) November 16, 2024