Πάπας Λέων ΙΔ’: «Έσπασε το πρωτόκολλο» λένε σχολιαστές κατά την τελετή ενθρόνισή του

Κατά την ολοκλήρωση της σημερινής τελετής ενθρόνισής του, ο πάπας Λέων ο ΙΔ’, υπογράμμισε ότι «δεν μπορούμε να ξεχάσουμε τους αδελφούς και τις αδελφές που υποφέρουν, λόγω του πολέμου».

Πρόσθεσε, δε, ότι «στη Γάζα οι οικογένειες, τα παιδιά, οι ηλικιωμένοι, οι επιζώντες έχουν οδηγηθεί στην πείνα». «Η μαρτυρική Ουκρανία αναμένει, επιτέλους, διαπραγματεύσεις για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη. Και στη Μιανμάρ, νέες εχθροπραξίες στέρησαν αθώες ζωές» τόνισε επίσης ο Αμερικανός ποντίφικας.

Σήμερα, παράλληλα, ο Λέων πρόκειται να δεχθεί για συνομιλίες τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος ήταν παρών στην τελετή ενθρόνισης.

Πολλοί σχολιαστές, τέλος, υπογράμμισαν ότι ο νέος Άγιος Πατέρας των Καθολικών «έσπασε το πρωτόκολλο» και, ενώ χαιρετούσε τις διάφορες αντιπροσωπείες, αγκάλιασε τον αδελφό του, Λούις Πρέβοστ, με τη σύζυγό του.

Pope Leo XIV shakes hands with @VP JD Vance and @SecRubio in St. Peter’s Basilica after Mass, but older brother Louis Prevost gets a hug. pic.twitter.com/BnEKyG0VPJ

BIG BROTHER: It must be wild for a normal Chicago guy to have a brother as pope. Pope Leo XIV giving his oldest brother Louis Prevost a big hug in St. Peter’s Basilica after he celebrated Mass for the Inauguration of his Petrine Ministry. pic.twitter.com/9XisEQML3R

