Πάπας Φραγκίσκος: Τα τελετουργικά της Αγίας Έδρας, τα «βήματα» προς την αιωνιότητα και το Κονκλάβιο – Οι τελευταίες επιθυμίες του Ποντίφικα για την ταφή του

Ο θάνατος του πάπα Φραγκίσκου τη Δευτέρα του Πάσχα (21/04), σε ηλικία 88 ετών, πυροδοτεί μια σειρά πολυαιώνιων τελετουργιών που προβλέπονται από το Βατικανό σε τέτοιες περιστάσεις.

Ο 266ος Ποντίφικας της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας υπήρξε πνευματικός ηγέτης για 1,4 δισεκατομμύρια καθολικούς ανά τον κόσμο -περίπου 17,7% του παγκόσμιου πληθυσμού-, και η πορεία του από την εκλογή του το 2013 έως την τελευταία του πνοή χαρακτηρίστηκε από έμφαση στην ταπεινότητα, την αλληλεγγύη και τη μεταρρύθμιση.

Η απώλειά του σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής για την Αγία Έδρα, που πλέον εισέρχεται σε μεταβατική φάση μέχρι την εκλογή νέου Πάπα.

Λίγο μετά την επίσημη ανακοίνωση του θανάτου του Πάπα, οι αρμόδιες Αρχές του Βατικανού ξεκινούν τις διαδικασίες επιβεβαίωσης.

Σύμφωνα με το εθιμοτυπικό, την ευθύνη φέρει το υγειονομικό τμήμα του Βατικανού και ο camerlengo της Ρωμαϊκής Εκκλησίας, ο διαχειριστής της περιουσίας και των εσόδων της Αγίας Έδρας.

Αυτή τη στιγμή τα συγκεκριμένα καθήκοντα εκτελεί ο ιρλανδικής καταγωγής καρδινάλιος Κέβιν Τζόζεφ Φάρελ, ηλικίας 77 ετών, ο οποίος επιφορτίζεται με την επίσημη πιστοποίηση του θανάτου και την επίβλεψη των πρώτων βημάτων των τελετουργικών.

Ο Φάρελ επιβεβαίωσε σήμερα τον θάνατο του ποντίφικα.

Pope Francis died on Easter Monday, April 21, 2025, at the age of 88 at his residence in the Vatican’s Casa Santa Marta. pic.twitter.com/jUIkbplVi2

— Vatican News (@VaticanNews) April 21, 2025