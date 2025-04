Ουκρανία: Νέες ρωσικές επιθέσεις μετά την «πασχαλινή εκεχειρία» – Μαίνεται ο «πόλεμος» των αλληλοκατηγοριών για χιλιάδες παραβιάσεις

Παρά την προσωρινή εκεχειρία για το Πάσχα, οι εχθροπραξίες στην Ουκρανία επανήλθαν με ένταση αμέσως μετά τη λήξη της. Οι σειρήνες ήχησαν ξανά τα ξημερώματα της Δευτέρας, μόλις λίγες ώρες αφότου έληξε η μονοήμερη εκεχειρία που είχε διατάξει ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ταυτόχρονα, οι δύο πλευρές κατηγορούν η μία την άλλη για χιλιάδες παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός, θέτοντας εν αμφιβόλω ακόμη και την παραμικρή πιθανότητα ειρηνευτικής προσέγγισης του πολέμου που μαίνεται.

Ρωσικά πλήγματα σε ολόκληρη την Ουκρανία

Το πρωί της Δευτέρας 21 Απριλίου, η Ρωσία εξαπέλυσε πυραύλους και drones εναντίον ουκρανικών περιοχών, προκαλώντας εκρήξεις στην ανατολική χώρα και στην πρωτεύουσα Κίεβο.

⚡️ Russian attacks on Ukraine kill 3, injure 7 over past 24 hours. Some of the strikes were reported to take place on April 20, a date supposedly covered by Russia’s Easter ceasefire.https://t.co/AQC8xxhiuk — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) April 21, 2025



Η ουκρανική αεροπορία εξέδωσε άμεσα προειδοποιήσεις για επικείμενα χτυπήματα στις ανατολικές και νοτιοανατολικές περιοχές.

Putin’s fake Easter “Ceasefire” (really only a suspension of air attacks) now clearly over – air alerts in Kyiv and eastern, north/central oblasts due to activity of fascist Russian/Iranian Shahed attack drones. pic.twitter.com/EyqGfiJVr2 — Euan MacDonald (@Euan_MacDonald) April 21, 2025



Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες των τοπικών Αρχών, δεν υπήρξαν αναφορές για σοβαρές ζημιές ή τραυματισμούς στις περιοχές όπου ήχησαν οι σειρήνες, ωστόσο το συνολικό εύρος της επίθεσης δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί.

Χιλιάδες παραβιάσεις της εκεχειρίας

Ουκρανοί και Ρώσοι αξιωματούχοι αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις της μονοήμερης πασχαλινής εκεχειρίας, η οποία είχε τεθεί σε ισχύ στις 6 μ.μ. (ώρα Μόσχας) της Παρασκευής 19 Απριλίου και υποτίθεται ότι θα διαρκούσε έως τα μεσάνυχτα της Κυριακής.

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας καταγράφηκαν σχεδόν 3.000 παραβιάσεις από την πλευρά της Ρωσίας, μεταξύ των οποίων 96 επιθέσεις εδάφους, 1.882 περιπτώσεις βομβαρδισμών και 950 επιθέσεις με drones.

A report by Commander-in-Chief Syrskyi as of 12:00 a.m., following the end of Easter. The total number of violations by the Russian army of Russia’s own ceasefire promise throughout the day reached 2,935. The highest number of shellings and assaults occurred in the Pokrovsk… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 20, 2025



Από την άλλη πλευρά, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι η Ουκρανία παραβίασε την εκεχειρία περισσότερες από 1.000 φορές, ισχυριζόμενο ότι ουκρανικές δυνάμεις πυροβόλησαν κατά ρωσικών θέσεων 444 φορές και εξαπέλυσαν περισσότερες από 900 επιθέσεις με drones, συμπεριλαμβανομένων επιθέσεων στην Κριμαία και στις ρωσικές συνοριακές περιοχές Μπριάνσκ, Κουρσκ και Μπελγκορόντ.

⚡️ Russia’s MoD: During the night of the #EasterCeasefire, the kiev regime launched 48 fixed-wing UAVs, including one over Crimea. Ukrainian troops hit Russian positions with guns and mortars 444 times, carried out 900 quadcopter-type drone strikeshttps://t.co/iz02zCdDnG pic.twitter.com/vw6pW1ifcv — MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) April 20, 2025



«Ως αποτέλεσμα, υπάρχουν νεκροί και τραυματίες μεταξύ του άμαχου πληθυσμού, καθώς και ζημιές σε πολιτικές εγκαταστάσεις», ανέφερε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Θύματα και καταστροφές σε πολλές περιοχές

Η ουκρανική πλευρά ανέφερε 3 νεκρούς και τουλάχιστον 7 τραυματίες από ρωσικά πλήγματα το τελευταίο 24ωρο.

Σύμφωνα με τον κυβερνήτη του Ντονέτσκ, Βαντίμ Φιλασκίν, τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν στις 20 Απριλίου από επιθέσεις στη Ζόρια, στο Πριχίνε και στο Νοβοεκονομίτσνε.

Στην επαρχία Χερσώνα, ο κυβερνήτης Ολεξάντρ Προκούντιν δήλωσε ότι τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και ακόμη 3 τραυματίστηκαν από ρωσικά πυρά.

Στο Χάρκοβο, drone επιτέθηκε στο χωριό Κιβσάριβκα κοντά στο Κουπιάνσκ, πλήττοντας κτίριο και προκαλώντας πυρκαγιά που κατέστρεψε 36 διαμερίσματα. Όπως ανέφερε ο κυβερνήτης Ολεχ Σινιεχούμποφ, δεν υπήρξαν θύματα καθώς το κτίριο ήταν ακατοίκητο.

Το πρωί της Δευτέρας 21 Απριλίου, σημειώθηκαν επίσης εκρήξεις στη Μικολάιφ και την περιφέρεια Τσερκάσι, έπειτα από ρωσικές επιθέσεις με πυραύλους και drones. Δεν έχουν αναφερθεί θύματα.

Πόλεμος ανακοινώσεων

Ο Ζελένσκι επανέλαβε πολλές φορές ότι η Ουκρανία είναι πρόθυμη να εφαρμόσει εκεχειρία 30 ημερών και να σταματήσει τις επιθέσεις, υπό την προϋπόθεση ότι και η Ρωσία θα πράξει το ίδιο.

«Θα απαντήσουμε στη σιωπή με σιωπή, τα χτυπήματά μας θα είναι για προστασία από τα ρωσικά πλήγματα», δήλωσε μέσω Telegram και Χ.

«Προτείνουμε η Ρωσία να σταματήσει για τουλάχιστον 30 ημέρες τις επιθέσεις με drones και πυραύλους εναντίον πολιτικών στόχων. Αν δεν το κάνει, θα είναι απόδειξη ότι σκοπεύει να συνεχίσει μόνο πράγματα που καταστρέφουν ανθρώπινες ζωές και παρατείνουν τον πόλεμο».

The corresponding proposal for a full and unconditional 30 days ceasefire has gone unanswered by Russia for 39 days. The United States made this proposal, Ukraine responded positively, but Russia ignored it. If Russia is now suddenly ready to truly engage in a format of full and… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 19, 2025



Η Μόσχα, ωστόσο, δεν έδωσε εντολή για παράταση της εκεχειρίας.

«Δεν υπήρξαν άλλες εντολές» από τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ.

Παράλληλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες εξέφρασαν την επιθυμία τους για επέκταση της εκεχειρίας. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, παρά την απογοήτευση για την αδυναμία τήρησης της πασχαλινής παύσης πυρός, εμφανίστηκε αισιόδοξος την Κυριακή.

«Ας ελπίσουμε η Ρωσία και η Ουκρανία να καταλήξουν σε μια συμφωνία αυτήν την εβδομάδα», έγραψε ο Αμερικανός Πρόεδρος.

«Και οι δύο μπορούν στη συνέχεια να κάνουν καλές δουλειές με τις ΗΠΑ, οι οποίες είναι σε πλήρη άνθιση, και να κερδίσουν μια περιουσία!», πρόσθεσε.

Ωστόσο, ο ίδιος και ο υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, προειδοποίησαν την Παρασκευή ότι οι ΗΠΑ θα αποσυρθούν από τις ειρηνευτικές προσπάθειες αν δεν υπάρξουν σαφή σημάδια προόδου σύντομα.

Με πληροφορίες από: Reuters, Kyiv Indepedent