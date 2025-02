Πάπας Φραγκίσκος: Παραμένει στο νοσοκομείο λόγω βρογχίτιδας – «Χρειάζομαι ακόμη λίγες θεραπείες»

Ο πάπας Φραγκίσκος απευθύνθηκε σήμερα στους πιστούς μέσω γραπτού μηνύματος διότι, ως γνωστόν, την περασμένη Παρασκευή εισήχθη στην πανεπιστημιακή πολυκλινική Αγκοστίνο Τζεμέλι της Ρώμης για την θεραπεία λοίμωξης του αναπνευστικού.

«Θα ήθελα να βρίσκομαι ανάμεσά σας αλλά -όπως γνωρίζετε- βρίσκομαι στην πολυκλινική Τζεμέλι διότι χρειάζομαι ακόμη λίγες θεραπείες για την βρογχίτιδά μου», αναφέρει στο μήνυμά του ο Φραγκίσκος.

Expressing sorrow that he is unable to be among the faithful in person, Pope Francis on Sunday prayed for peace in war-torn countries across the world and expressed gratitude for the medical care he is receiving at Rome’s Gemelli Hospital.https://t.co/p72t1O1baX

— Vatican News (@VaticanNews) February 16, 2025