Γάζα: Ισραηλινή επίθεση στοίχισε τη ζωή σε 3 ανθρώπους και βάζει «φωτιά» στην εκεχειρία – Φορτίο βαρέων βομβών από τις ΗΠΑ «συνόδευσε» τον Ρούμπιο στην Ιερουσαλήμ

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερικών της Γάζας, που ελέγχεται από τη Χαμάς, τρεις αστυνομικοί σκοτώθηκαν σήμερα σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή ανατολικά της Ράφα. Η επίθεση αυτή συνιστά παραβίαση της εύθραυστης εκεχειρίας που είχε τεθεί σε εφαρμογή στις 19 Ιανουαρίου, αναφέρει το υπουργείο.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, οι αστυνομικοί είχαν αναπτυχθεί στην περιοχή για να διασφαλίσουν την είσοδο φορτηγών με ανθρωπιστική βοήθεια στην Γάζα.

«Το υπουργείο…καταδικάζει το έγκλημα αυτό και καλεί τους μεσολαβητές και τη διεθνή κοινότητα να αναγκάσουν τον κατακτητή να σταματήσει να στοχοθετεί την αστυνομική δύναμη, που είναι μη στρατιωτικό όργανο», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Gaza’s Ministry of Interior and National Security has said in a statement that the Israeli attack on police officers in the Gaza Strip took place in the al-Shawka area east of Rafah.

