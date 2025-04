Πάπας Φραγκίσκος: Ιστορική εμφάνιση στο μπαλκόνι του Αγίου Πέτρου μετά την ανάρρωσή του – Η συγκίνηση των πιστών και το μήνυμά του

Ο πάπας Φραγκίσκος πραγματοποίησε μια σύντομη εμφάνιση την Κυριακή του Πάσχα για να ευλογήσει τους χιλιάδες ανθρώπους στην Πλατεία του Αγίου Πέτρου, προκαλώντας χειροκροτήματα και επευφημίες από τους πιστούς, ενώ συνεχίζει την ανάρρωσή του.

Η εμφάνισή του αποτέλεσε ένα σημαντικό γεγονός για τους πιστούς, καθώς ήταν μια από τις ελάχιστες δημόσιες εμφανίσεις του από την επιστροφή του στο Βατικανό στις 23 Μαρτίου, έπειτα από μια νοσηλεία 38 ημερών για διπλή πνευμονία.

«Αδέλφια και αδελφές, Καλό Πάσχα!» είπε ο Φραγκίσκος, με τη φωνή του να ακούγεται πιο δυνατή από ποτέ, μετά τη νοσηλεία του, σχολίαζει το Associated Press.

“Dear brothers and sisters, Happy Easter!” With these words, the Pope greeted the thousands of faithful waiting for him in St. Peter’s Square. 💐✨ pic.twitter.com/Wq6yr3oRvn

