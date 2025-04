Αυστραλία: Ακόμη ένας ψαράς νεκρός από τα γιγαντιαία κύματα στο Σίδνεϊ – Στους 6 οι θάνατοι το Σαββατοκύριακο του Πάσχα

Ένας ψαράς που ψάρευε από βράχους, έχασε τη ζωή του κοντά στο Σίδνεϊ σήμερα, όταν παρασύρθηκε από τα κύματα. Η τραγωδία αυτή αυξάνει τον αριθμό των πνιγμών σε έξι για το Σαββατοκύριακο του Πάσχα στην Αυστραλία, καθώς γιγάντια κύματα πλήττουν την ανατολική ακτή της χώρας.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης προσπάθησαν να διασώσουν δύο ανθρώπους που παρασύρθηκαν ενώ ψάρευαν στην παραλία του Γουαταμόλα, όμως ο ένας υπέκυψε, ανακοίνωσε η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας (νοτιοανατολική Αυστραλία).

Ο δεύτερος ψαράς, ένα 14χρονο αγόρι, νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.

Fisherman dies in Sydney amid massive waves as Australia’s Easter drowning toll rises to six.https://t.co/QhCis8zLCh

— The Merapi Times (@merapitimes) April 20, 2025