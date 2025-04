«Δεν υπάρχει βασιλιάς στην Αμερική»: Χιλιάδες στους δρόμους κατά του Τραμπ – Μαζικές διαδηλώσεις σε Νέα Υόρκη και άλλες πόλεις

Χιλιάδες Αμερικανοί διαδήλωσαν το Σάββατο στους δρόμους της Νέας Υόρκης και άλλων μεγάλων πόλεων των ΗΠΑ, συμμετέχοντας στη δεύτερη συνεχόμενη μαζική κινητοποίηση κατά του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ μέσα σε δύο εβδομάδες.

«Δεν υπάρχει βασιλιάς στην Αμερική», ή «Αντίσταση στην Τυραννία», διάβαζε κανείς σε πλακάτ διαδηλωτών στη Νέα Υόρκη, ενώ άλλοι κράδαιναν εικόνες του Ρεπουμπλικάνου με μουστάκι à la Χίτλερ.

BREAKING: Massive protest in New York City just now. I don’t remember a single protest this large against Joe Biden. We now have had protests like this for weeks all across the nation. People see Trump as a danger to our democracy.pic.twitter.com/5dFUcuc3Du — Brian Krassenstein (@krassenstein) April 19, 2025



«Η δημοκρατία διατρέχει μεγάλο κίνδυνο», εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Κάθι Βάλι, 73 ετών, η οικογένεια της οποίας επέζησε από το Ολοκαύτωμα. Πρόσθεσε πως αυτά που της αφηγούνταν οι γονείς της για την άνοδο του ναζισμού τα χρόνια του 1930 «πάνε να γίνουν εδώ».

«Η διαφορά με άλλους φασίστες (…) είναι πως ο Τραμπ είναι πολύ βλάκας για να είναι αποτελεσματικός κι η ομάδα του είναι διχασμένη», συμπλήρωσε πάντως.

Οι διαδηλωτές κατήγγειλαν ιδιαίτερα την αντιμεταναστευτική πολιτική του Λευκού Οίκου, καθώς το Ανώτατο Δικαστήριο έδωσε εντολή να ανασταλούν οι απελάσεις μεταναστών δυνάμει νόμου του 1798 περί «αλλοδαπών εχθρών».

Protesters by the bucketful, were popping up like toasters Saturday at hundreds of rallies in small towns and big cities, like NYC, to rebel against President Donald Trump’s authoritarian policies. Trump’s despotism has reached a tipping point with Americans. Photo: NYT’s pic.twitter.com/swxHwkrI5q — Bill Lucey (@wplucey) April 19, 2025



«Οι μετανάστες είναι ευπρόσδεκτοι εδώ», φώναζαν ρυθμικά διαδηλωτές συγκεντρωμένοι μπροστά στη μεγαλύτερη βιβλιοθήκη των ΗΠΑ στην Νέα Υόρκη, όχι μακριά από τον πασίγνωστο Trump Tower του μεγιστάνα.

Massive Nationwide Protests Ignite NYC Streets on 50501 Day of Action Against Trump Policies Thousands marched through New York City on April 19 as part of the 50501 National Day of Action, a massive anti-Trump protest movement. Demonstrators carried signs like “HANDS OFF!” and… pic.twitter.com/gKUqfR9vyz — NewsGate (@news__gate) April 19, 2025



Κόσμος συγκεντρώθηκε επίσης μπροστά στον Λευκό Οίκο, στην πρωτεύουσα Ουάσινγκτον, αν και ήταν λιγότερος από ό,τι στην προηγούμενη κινητοποίηση, την 5η Απριλίου, όταν είχαν συρρεύσει έξω από την προεδρία δεκάδες χιλιάδες πολίτες.

Η κυβέρνηση Τραμπ διεξάγει «επίθεση εναντίον του κράτους του δικαίου» και πρέπει να εμποδιστεί «να καταστρατηγήσει τα δικαιώματα κόσμου που ζει εδώ», είπε ο Μπέντζαμιν Ντάγκλας, 41 ετών.

Με παλαιστινιακή μαντίλα στον λαιμό, ο κ. Ντάγκλας κράταγε πλακάτ με το οποίο εξέφραζε υποστήριξη στον Μαχμούντ Χαλίλ, παλαιστίνιοι φοιτητή που συνελήφθη τον περασμένο μήνα και διατρέχει κίνδυνο να απελαθεί επειδή οργάνωσε κινητοποιήσεις εναντίον του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Η ρεπουμπλικανική κυβέρνηση βάζει στο στόχαστρο αυτόν και άλλους όπως ο Μαχμούντ Χαλίλ «για να αυξήσει την ξενοφοβία και να υπονομεύσει κατοχυρωμένες νομικές προστασίες», υπογράμμισε.

Στο πολύ συντηρητικό Τέξας (νότια), έγινε διαδήλωσε στο Γκάλβεστον, πόλη περίπου 50.000 κατοίκων που βρέχεται από τον Κόλπο του Μεξικού.

Hundreds of people just marched through downtown Houston as part of the 50501 Movement, a nationwide demonstration against the Trump administration. Several rallies have occurred across Texas today, including Austin, Fort Worth and even nearby in Galveston. pic.twitter.com/vuFQKCGzA2 — Lucio Vasquez (@luciov120) April 19, 2025



«Αυτή είναι η τέταρτη διαδήλωση στην οποία κατεβαίνω», είπε η Πάτσι Όλιβερ, συγγραφέας 63 ετών. «Συνήθως θα περίμενα τις επόμενες εκλογές, αλλά πλέον δεν είναι δυνατό αυτό. Έχουμε ήδη χάσει τόσα πράγματα».

Στη δυτική ακτή, εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν σε πλατεία στο Σαν Φρανσίσκο για να γράψουν με πελώρια γράμματα «Καθαίρεση».

Συγκεντρώσεις έγιναν επίσης έξω από τις αντιπροσωπείες της Tesla, της βιομηχανίας ηλεκτρικών αυτοκινήτων του Έλον Μασκ, του δισεκατομμυριούχου στον οποίο ανέθεσε ο πρόεδρος Τραμπ την εφαρμογή δραστικών μέτρων περιστολής των δημοσίων δαπανών και κλεισίματος ομοσπονδιακών υπηρεσιών.

Την κινητοποίηση οργάνωσε συλλογικότητα που βαφτίστηκε 50501 – ο αριθμός σημαίνει πενήντα διαδηλώσεις και στις πενήντα πολιτείες στο πλαίσιο ενός (ή ενιαίου) κινήματος αντίστασης στον Ρεπουμπλικάνο δισεκατομμυριούχο.

“The idea of 50501 simply gave people permission to empower themselves at a time when everyone seemed to be struggling and asking, ‘What can we do?’” Story: https://t.co/NHbIJwU1OP pic.twitter.com/KGEmScoJlg — Rolling Stone (@RollingStone) April 19, 2025



Η κινητοποίηση αποτελούσε «αποκεντρωμένη» αντίδραση «στις αντιδημοκρατικές και παράνομες ενέργειες της κυβέρνησης Τραμπ και των πλουτοκρατών συμμάχων της», εξηγεί στον ιστότοπό της.

Σύμφωνα με την 50501, προβλέπονταν να γίνουν 400 διαδηλώσεις χθες. Εξέφραζε την ελπίδα να συμμετάσχουν εκατομμύρια Αμερικανοί.

Serious props to this 93 year old woman attending her first protest today at a 50501 rally against Donald Trump! pic.twitter.com/SKPIm9RYNy — Marco Foster (@MarcoFoster_) April 19, 2025



Οι πραγματικοί αριθμοί είναι δύσκολο να εξακριβωθούν, καθώς διάφορες αστυνομικές υπηρεσίες αρνήθηκαν να κάνουν εκτιμήσεις για τη συμμετοχή.

“Hands Off!” 50501 protests against Trump today in Chicago! pic.twitter.com/g9LHkxm2EO — Craig Shimala (@cshimala) April 19, 2025



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ