Ισραήλ: Το Φόρουμ οικογενειών των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα απαιτεί από τον Νετανιάχου συμφωνία

Το Φόρουμ οικογενειών των ομήρων, η κυριότερη οργάνωση που εκπροσωπεί συγγενείς Ισραηλινών οι οποίοι κρατούνται όμηροι στη Λωρίδα της Γάζας, αξίωσε το Μ. Σάββατο (19/4), για ακόμη μια φορά, να συναφθεί συμφωνία μέσω διαπραγματεύσεων για να εξασφαλιστεί ο επαναπατρισμός όσων απομένουν στον παλαιστινιακό θύλακο, αντιδρώντας σε ομιλία του πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου νωρίτερα.

Israelis gather for their weekly protests at the Hostages Square in Tel Aviv. Mohammad Al-Kassim has more pic.twitter.com/AG4clRXg20

«Ο Νετανιάχου δεν έχει κανένα σχέδιο. Απόψε, ακούσαμε να φλυαρεί ακατάσχετα για το τι δεν θα κάνει», σχολίασε η συλλογικότητα σε ανακοίνωσή της. «Υπάρχει ξεκάθαρη, εφαρμόσιμη κι επείγουσα λύση, που μπορεί να γίνει πραγματικότητα τώρα: να συναφθεί συμφωνία που θα επιτρέψει να επιστρέψουν όλοι σπίτι, ακόμη κι αν αυτό σημαίνει να σταματήσουν οι μάχες», πρόσθεσε.

Despite police attempts to seal the entrance , more and more protesters find a way into Moshav Mazor, where the Netanyahu family celebrates the end of Passover. Protesters are sitting-in and police are forcibly removing them.

Credit: @barakdor pic.twitter.com/70pxhl8jTG

— We Are All Hostages (@AllHostages) April 19, 2025