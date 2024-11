Πανικός σε γιορτή πανεπιστημίου στην Αλαμπάμα – Ένας νεκρός και 16 τραυματίες έπειτα από πυροβολισμούς

Σοκ και θλίψη έχει προκαλέσει η αιματηρή επίθεση που σημειώθηκε νωρίς την Κυριακή στο Πανεπιστήμιο Tuskegee της Αλαμπάμα, κατά τη διάρκεια των εορτασμών στα πλαίσια του Homecoming, όπου συγκεντρώνονται απόφοιτοι και φοιτητές.

Οι Αρχές ανακοίνωσαν πως η επίθεση άφησε πίσω της έναν νεκρό και 16 τραυματίες, εκ των οποίων οι 12 έχουν τραυματιστεί από τους πυροβολισμούς. Λίγες ώρες αργότερα, οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός ατόμου.

25yr #JaquezMyrick arrested in connection with Sunday mass shooting at HBCU #TuskegeeUniversity in #Alabama 16 plp were injured, 12 by gunfire, and one sadly perished. Myrick reportedly “found in possession of a handgun modified with a machine gun conversion device.” pic.twitter.com/5iyf8xGz8g — sudhakar (@naidusudhakar) November 11, 2024



Σύμφωνα με την αστυνομία της Αλαμπάμα, συνελήφθη ο 25χρονος Jaquez Myrick από το Μοντγκόμερι, ο οποίος βρέθηκε με ένα όπλο που είχε συσκευή μετατροπής σε πολυβόλο. Ο Myrick αντιμετωπίζει κατηγορία για κατοχή αυτόματου όπλου, χωρίς όμως να διευκρινίζεται αν έκανε χρήση του όπλου κατά την επίθεση.

Ανάμεσα στους τραυματίες περιλαμβάνονται φοιτητές του ιστορικού μαύρου πανεπιστημίου (HBCU), ενώ το 18χρονο θύμα που έχασε τη ζωή του δεν ήταν εγγεγραμμένος φοιτητής. Οι τραυματίες διακομίστηκαν σε κοντινά νοσοκομεία, με την κατάσταση της υγείας τους να μην έχει ανακοινωθεί επισήμως.

Το FBI συμμετέχει στην έρευνα, καλώντας το κοινό να συνεισφέρει με πληροφορίες ή βίντεο από το συμβάν. Στο μεταξύ, το Πανεπιστήμιο Tuskegee ακύρωσε τα μαθήματα για τη Δευτέρα και διαθέτει σύμβουλους ψυχικής υγείας για τη στήριξη των φοιτητών.

Η οικογένεια του θύματος έχει ειδοποιηθεί, ενώ προγραμματίζεται νεκροψία στο ιατροδικαστικό κέντρο της Αλαμπάμα.

A COMPLETE WARZONE 💔

GOD PLEASE COVER TUSKEGEE UNIVERSITY ! ONE OF THE MOST TRAUMATIC EVENTS I’VE EVER WITNESSED IN MY LIFE !!#TuskegeeUniversity pic.twitter.com/vqNoS6C9E7 — D. Robinson (@onlyone_drob) November 10, 2024



Ο αρχηγός της αστυνομίας του Tuskegee, Patrick Mardis, δήλωσε ότι στους τραυματίες περιλαμβάνονται μια φοιτήτρια που τραυματίστηκε στην κοιλιά και ένας φοιτητής που δέχτηκε πυροβολισμό στο χέρι.

Οι αστυνομικοί της πόλης είχαν προηγουμένως ανταποκριθεί σε ένα άλλο περιστατικό με πυροβολισμούς εκτός πανεπιστημίου, όταν ειδοποιήθηκαν για την επίθεση σε χώρους της πανεπιστημιούπολης.

❗️💥🇺🇲 – A shooting at Tuskegee University in Alabama left one dead and 16 injured in the early hours of November 10, the Alabama Law Enforcement Administration (ALEA) said. The incident occurred around 1:40 am (GMT -6), when officers responded to reports of shots being fired… pic.twitter.com/xAVibXdkNH — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) November 11, 2024



«Κάποιοι ηλίθιοι άρχισαν να πυροβολούν», δήλωσε ο Mardis στην ιστοσελίδα Al.com, περιγράφοντας πως ο μεγάλος αριθμός των ατόμων που συμμετείχαν στην εορταστική ατμόσφαιρα, πριν τους πυροβολισμούς, δυσχέρανε την πρόσβαση των ασθενοφόρων στο σημείο.



Η τραγωδία άφησε την πανεπιστημιακή κοινότητα συγκλονισμένη, όπως δήλωσε ο Amare’ Hardee, πρόεδρος του Συλλόγου Φοιτητών του Tuskegee. Η επίθεση αυτή έρχεται λίγο παραπάνω από ένα χρόνο μετά από παρόμοιο περιστατικό, όταν τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν σε πυροβολισμούς σε συγκρότημα φοιτητικών κατοικιών της Tuskegee.

Το Tuskegee University, που αποτελεί ένα από τα πρώτα ιστορικά μαύρα πανεπιστήμια των ΗΠΑ και έχει χαρακτηριστεί ως Εθνικό Ιστορικό Μνημείο, φιλοξενεί σήμερα περίπου 3.000 φοιτητές.

#RIGHTNOW I’m looking at the scene of a shooting that happened around 1:40 AM on the campus of Tuskegee University where at least one person has lost their life and “multiple” others injured. This is in the parking lot near the West Commons Dorm. @wsfa12news pic.twitter.com/7MtfvzmJKc — Simon Schuessler (@SimonSchuessler) November 10, 2024



Σε δήλωσή της η πρόεδρος του διοικητικού δυμβουλίου του πανεπιστημίου, Norma Clayton, τόνισε πως η κοινότητα θα ξεπεράσει τη δύσκολη αυτή περίοδο, υπογραμμίζοντας: «Σε δύσκολους καιρούς, οι δυνατοί άνθρωποι ενώνουν τις δυνάμεις τους και επιβιώνουν».

