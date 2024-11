Άμστερνταμ: Σε διώξεις προχωρούν οι Αρχές για τις βίαιες επιθέσεις – «Υπήρξαν επεισόδια και από τις δύο πλευρές»

Οι Ολλανδικές αρχές έδωσαν στη δημοσιότητα λεπτομέρειες για τις συλλήψεις 62 ατόμων, έπειτα από τα βίαια επεισόδια που εξελίχθηκαν στο Άμστερνταμ, μετά τον ποδοσφαιρικό αγώνα μεταξύ του Άγιαξ και της Μακάμπι Τελ Αβίβ, το βράδυ της Πέμπτης.

Σύμφωνα με την εισαγγελική υπηρεσία, τέσσερις από τους συλληφθέντες παραμένουν υπό κράτηση, εκ των οποίων οι δύο είναι ανήλικοι και κατηγορούνται για «βία κατά τη διάρκεια των επεισοδίων την Πέμπτη» και θα εμφανιστούν ενώπιον του δικαστή μέσα στην εβδομάδα.

Από τους 62 συλληφθέντες, «περίπου 40» κατηγορούνται για διατάραξη δημόσιας τάξης και έλαβαν πρόστιμο πριν αφεθούν ελεύθεροι. Δέκα κατηγορούνται για προσβολή, βανδαλισμό ή κατοχή παράνομων πυροτεχνημάτων και επίσης αφέθηκαν ελεύθεροι, ωστόσο παραμένουν ύποπτοι. Από τους υπόλοιπους δέκα, τέσσερις έλαβαν πρόστιμα για μικροαδικήματα, όπως προσβολή, αντίσταση κατά της Αρχής και άρνηση επίδειξης ταυτότητας, ενώ δύο κατηγορίες απορρίφθηκαν λόγω έλλειψης αποδεικτικών στοιχείων.

Οι βίαιες επιθέσεις μετά τον αγώνα, τις οποίες η δήμαρχος του Άμστερνταμ, Φέμκε Χάλσεμα, χαρακτήρισε ως «επιθέσεις τύπου hit-and-run» κατά των υποστηρικτών της Μακάμπι Τελ Αβίβ από «νεαρούς με μηχανάκια», προκάλεσε διεθνή αποδοκιμασία.

After an overnight attack on Israeli soccer fans by what Amsterdam’s mayor called ‘antisemitic hit-and-run squads,’ Israel said it would send commercial planes to the Netherlands to bring them home https://t.co/RhoUYIxWcT pic.twitter.com/vfng52ejVw — Reuters (@Reuters) November 8, 2024



Ο αρχηγός της αστυνομίας του Άμστερνταμ, Πέτερ Χόλα, δήλωσε ότι «υπήρξαν επεισόδια και από τις δύο πλευρές», αρχής γενομένης από το βράδυ της Τετάρτης, όταν οι οπαδοί της Μακάμπι κατέβασαν μια παλαιστινιακή σημαία από την πρόσοψη ενός κτιρίου στο κέντρο της πόλης, φωνάζοντας «γ***ω την Παλαιστίνη» και καταστρέφοντας ένα ταξί.

Η Χάλσεμα και οι επικεφαλής της ολλανδικής αστυνομίας ανέφεραν σε συνέντευξη Τύπου την Παρασκευή ότι η βία από «ταραξίες και εγκληματίες» με στόχο κάποιους από τους 2.600 «Εβραίους Ισραηλινούς επισκέπτες» είχε αφήσει πέντε άτομα στο νοσοκομείο και άλλους 20-30 με μικροτραυματισμούς. Υπήρξαν αναφορές για πυροτεχνήματα, άτομα που ρίχθηκαν σε κανάλια και ορισμένοι οπαδοί της Μακάμπι υποχρεώθηκαν να επιδείξουν ταυτότητες για να επιστρέψουν στα ξενοδοχεία τους.

Jewish soccer fans attacked by Islamist mob across Amsterdam, Netherlands. Israel fears involvement of Iran in organised lynchings. 57 arrests made so far. Situation out of control. Israel rushes two emergency rescue aircrafts to Amsterdam. pic.twitter.com/4KOODUmL5E — Shubham Kumar (@shubhamViral) November 8, 2024



Η ολλανδική εισαγγελία επιβεβαίωσε ότι οι 62 συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη, πριν και κατά τη διάρκεια του αγώνα του Άγιαξ, ο οποίος ξεκίνησε στις 8 μ.μ. τοπική ώρα. Ο επικεφαλής του ακροδεξιού Κόμματος της Ελευθερίας, Γκερτ Βίλντερς, δήλωσε ότι έμεινε «άφωνος» επειδή δεν έγιναν συλλήψεις μετά τον αγώνα.

Ο Ολλανδός πρωθυπουργός, Ντικ Σχουφ, ήταν μεταξύ εκείνων που καταδίκασαν τη «βία κατά Ισραηλινών» χαρακτηρίζοντάς την αντισημιτική, ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, χαρακτήρισε τις επιθέσεις «απεχθείς», και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, παρομοίασε το περιστατικό με τη Νύχτα των Κρυστάλλων, το ναζιστικό πογκρόμ του 1938 στη Γερμανία, όπου εκτιμάται ότι δολοφονήθηκαν 91 Εβραίοι.

⚠️ 𝗜𝗠𝗔𝗚𝗘𝗦 𝗖𝗛𝗢𝗤𝗨𝗔𝗡𝗧𝗘𝗦 ⚠️ 🚨🇮🇱🇵🇸 Israël et son Premier Ministre, Benjamin Netanyahu, ont envoyé des « avions de sauvetage » à Amsterdam après que plusieurs supporters du Maccabi Tel Aviv ont été violemment pris pour cible par des habitants de la capitale… pic.twitter.com/x616I6A4Nn — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) November 8, 2024



Παράλληλα, η κυβέρνηση της Ολλανδίας διεξάγει έρευνα για το αν υπήρχαν προειδοποιήσεις από το Ισραήλ που δεν ελήφθησαν υπόψη πριν από τις επιθέσεις στο Άμστερνταμ, εναντίον των Ισραηλινών φιλάθλων της Μακάμπι Τελ Αβίβ, όπως δήλωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Ντέιβιντ φαν Βέελ, σε επιστολή του προς το κοινοβούλιο το Σάββατο.

Το εθνικό συμβούλιο ασφάλειας του Ισραήλ εξέδωσε προειδοποίηση προς τους πολίτες του να αποφεύγουν ταξίδια στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ευρώπη για πολιτιστικά και αθλητικά γεγονότα μετά τις επιθέσεις. Την Κυριακή, οι Ισραηλινές αρχές κάλεσαν τους οπαδούς να μην παρευρεθούν στον αγώνα Γαλλίας-Ισραήλ στο Παρίσι, την Πέμπτη, λόγω της βίας που εξελίχθηκε στους δρόμους του Άμστερνταμ.

Η ολλανδική πρωτεύουσα και το γειτονικό προάστιο του Άμστελφεν βρίσκονται σε επίσημη κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Οι διαδηλώσεις απαγορεύτηκαν, η ασφάλεια ενισχύθηκε σε εβραϊκά κτίρια και η αστυνομία απέκτησε επιπλέον δικαιώματα για ελέγχους και έρευνες.

Μια πορεία υπέρ της Παλαιστίνης διαλύθηκε την Κυριακή λόγω της απαγόρευσης. Εκατοντάδες διαδηλωτές αψήφησαν την απαγόρευση και συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Νταμ στο Άμστερνταμ, ζητώντας τον τερματισμό της βίας στη Γάζα και φωνάζοντας «Ελευθερώστε την Παλαιστίνη», πριν η αστυνομία παρέμβει.

Opnieuw rake klappen. Vooral frustraties bij dagjesmensen en toeristen die op veel plekken verrast worden door de chaos in #Amsterdam nabij de #Dam. pic.twitter.com/Ga92chkHd1 — Owen (@_owenobrien_) November 10, 2024



Η αστυνομία ανέφερε ότι συνέλαβε πάνω από 300 υποστηρικτές της Παλαιστίνης την Κυριακή που αγνόησαν την απαγόρευση, ενώ 50 επιπλέον άτομα κρατήθηκαν μετά από συγκρούσεις.

Οι διοργανωτές της διαμαρτυρίας εξέφρασαν την οργή τους για τον χαρακτηρισμό των επεισοδίων γύρω από τον αγώνα ως αντισημιτικών και χαρακτήρισαν τα μέτρα ασφαλείας «δρακόντεια». «Αρνούμαστε να αφήσουμε την κατηγορία του αντισημιτισμού να χρησιμοποιείται ως όπλο για την καταστολή της παλαιστινιακής αντίστασης», ανέφεραν.

*Şu anda Amsterdam’da gerçekleşiyor!* Hollanda halkı, Filistin’le dayanışma içinde sokaklara dökülerek protesto yasağına meydan okuyor ve kentlerine saldıran şiddet yanlısı siyonist israil futbol holiganlarını kınıyor. pic.twitter.com/w5MpkiMZeT — Özgür Diren (@OzgurDiren46067) November 10, 2024



Το Σάββατο το βράδυ, στην επέτειο της Νύχτας των Κρυστάλλων, η εβραϊκή αντισιωνιστική οργάνωση Erev Rav και η πλατφόρμα Stop Racisme en Fascisme διοργάνωσαν συνέντευξη Τύπου σε μνημείο για την αντίσταση των Εβραίων πολιτών που σκοτώθηκαν από το 1940 έως το 1945. Εκεί, ο πρόεδρος της Erev Rav, Γιουβάλ Γκαλ, κατηγόρησε την ολλανδική αστυνομία ότι δεν έλαβε σοβαρά υπόψη της την επιθετικότητα των οπαδών της Μακάμπι.



Στη συνέντευξη Τύπου της Παρασκευής, ο αρχηγός της αστυνομίας του Άμστερνταμ δήλωσε ότι τα γεγονότα της Τετάρτης προηγήθηκαν της βίας της Πέμπτης. «Οι υποστηρικτές της Μακάμπι κατέβασαν μια σημαία από ένα κτίριο και κατέστρεψαν ένα ταξί, ενώ στην πλατεία Νταμ η παλαιστινιακή σημαία κάηκε», δήλωσε.

💥Here are Israelis in Amsterdam, tearing down a Palestinian flag while chanting heide… then stopping themselves before finishing the Bibista slogan “heide Bibi!” & completing the job to “El El Israel,” which is, roughly, “Go Israel!” In 2nd video, they’re yelling “Fuck you!” pic.twitter.com/1Ax8A6NsrV — Noga Tarnopolsky נגה טרנופולסקי نوغا ترنوبولسكي (@NTarnopolsky) November 8, 2024



Ανέφερε επίσης ότι μια συγκέντρωση με οδηγούς ταξί, μετά τα επεισόδια της Τετάρτης, που φαίνεται να κινητοποιήθηκαν διαδικτυακά και συγκεντρώθηκαν στο Holland Casino, όπου βρίσκονταν 400 Ισραηλινοί οπαδοί, απετράπη.

Βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που επαλήθευσε το πρακτορείο Reuters έδειξε οπαδούς της Μακάμπι να ανάβουν πυροτεχνήματα και να φωνάζουν «ολέ, ολέ, αφήστε τους IDF να νικήσουν, θα γ*****ε τους Άραβες».

⚡️⭕️ Amsterdam Timeline : 1 – Israelis attack personal property 2- Israelis attack taxi drivers 3- Israelis chant ““Let the IDF win to Fuck the Arabs” 4- Israelis get beat up 5- Israelis start to market the story under the title “savage Islamic migrants attack peaceful… pic.twitter.com/I5ZL3gfDA9 — Middle East Observer (@ME_Observer_) November 8, 2024



Με πληροφορίες από: Guardian, Reuters