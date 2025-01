Παλαιστίνη: Πέντε νεκροί από βομβαρδισμό του ισραηλινού στρατού στον προσφυγικό καταυλισμό της Τζενίν – Σκληρές εικόνες

Πέντε Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν από αεροπορικό πλήγμα του Ισραήλ στην Τζενίν, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, πέντε πτώματα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Τζενίν, μετά τον βομβαρδισμό στον προσφυγικό καταυλισμό της πόλης αυτής, που βρίσκεται στη βόρεια Δυτική Όχθη.

BREAKING: Israel launches airstrikes against Jenin Refugee Camp, Killing At Least 5 Palestinians!

This is what Israel has in store for the West Bank, as a Gaza ceasefire nears.

It was never about Oct 7, it was about destroying the Palestinian people. pic.twitter.com/8QWLH61A2T

— Robert Inlakesh (@falasteen47) January 14, 2025