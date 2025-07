Πακιστάν: Τουλάχιστον 3 νεκροί και 15 αγνοούμενοι από κατολίσθηση – Αυτοκίνητα έχουν θαφτεί στη λάσπη

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 15 αγνοούνται έπειτα από κατολίσθηση που προκλήθηκε από καταρρακτώδεις βροχές λόγω μουσώνων, στο βόρειο Πακιστάν, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Όπως δήλωσε στο AFP ο αστυνομικός διευθυντής της περιοχής Ντιαμέρ στην επαρχία Γκιλγκίτ-Μπαλτιστάν, Αμπντούλ Χαμίτ, «τρεις σοροί έχουν ανασυρθεί και περισσότεροι από 15 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται».

UPDATE Flash floods, collapsed buildings and electrocutions have killed 221 people in Pakistan since the monsoon season arrived in late June with heavier rains that usualhttps://t.co/I2EC1XcyeK pic.twitter.com/BJbCKFjzVP — AFP News Agency (@AFP) July 22, 2025



Η κατολίσθηση σημειώθηκε τη Δευτέρα και παρέσυρε τουλάχιστον οκτώ οχήματα σε αυτοκινητόδρομο της περιοχής, ενώ ο Χαμίτ πρόσθεσε ότι «τουλάχιστον 10 οχήματα θάφτηκαν κάτω από τα ερείπια» και ότι «η επιχείρηση διάσωσης ξεκίνησε ξανά στις 6:00 π.μ. σήμερα».

Around fifty vehicles were trapped in a landslide after a cloudburst on the #skardu–#Deosai road. Several vehicles were submerged in water. #Pakistan Army rescue operations are ongoing. pic.twitter.com/f1Lwub0ik5 — Hamdan News (@HamdanWahe57839) July 22, 2025



Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της επαρχιακής κυβέρνησης, Φαϊζουλάχ Φαράκ, «οι διασώστες απομάκρυναν επίσης τέσσερις τραυματίες, εκ των οποίων ο ένας είναι σε κρίσιμη κατάσταση», επιβεβαιώνοντας παράλληλα τους τρεις θανάτους στο AFP.

«Εκατοντάδες παγιδευμένοι τουρίστες έχουν από τότε μεταφερθεί σε ασφαλές σημείο – κυβερνητικές ομάδες απομάκρυναν τα μπάζα και τους συνόδευσαν έξω από τον ορεινό δρόμο, ενώ οι ντόπιοι πρόσφεραν καταφύγιο και άμεση βοήθεια», σημείωσε ο Φαράκ.

Οι πλημμύρες της Δευτέρας προκάλεσαν ζημιές σε 50 κατοικίες, τέσσερις γέφυρες, ένα ξενοδοχείο και ένα σχολείο, ενώ απέκλεισαν βασικούς οδικούς άξονες και έπληξαν τις τηλεπικοινωνίες.

🚨 Flood Alert Chilas

Heavy rains trigger flash floods & landslides in Chilas.

🚧 Karakoram Highway & Chilas-Jalkhad Road blocked

🚶‍♂️ Tourists & locals stranded

📍 Thak, Lal Pari & Dong among worst-hit areas

This is part of widespread flooding across Himalayan regions. #Pakistan pic.twitter.com/oQUTLqsEni — Faheem Akhtar (@faheemakhtar22) July 21, 2025



Συνολικά, 221 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους σε ολόκληρο το Πακιστάν από την έναρξη της περιόδου των μουσώνων στα τέλη Ιουνίου, εξαιτίας πλημμυρών, καταρρεύσεων κτιρίων και ηλεκτροπληξιών.

Η Εθνική Αρχή Διαχείρισης Καταστροφών της χώρας ανακοίνωσε την Τρίτη ότι μεταξύ των θυμάτων συγκαταλέγονται «104 παιδιά και 40 γυναίκες», ενώ περισσότεροι από 500 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί.



Εκπρόσωπος της αρχής δήλωσε στο AFP ότι «οι έντονες βροχοπτώσεις συνήθως ξεκινούν αργότερα μέσα στην περίοδο των μουσώνων. Τόσοι θάνατοι συνήθως καταγράφονται τον Αύγουστο, αλλά φέτος η επίδραση είναι αισθητά διαφορετική».

Harrowing images from Babusar top where another landslide/flood due to rains has swept cars off the main road So far dozens of tourists injured and multiple killed. People need to avoid going on the mountains in monsoon season pic.twitter.com/WC536KSpGG — Momin Sheikh (@MominISheikh) July 22, 2025



Η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία προειδοποιεί ότι ο κίνδυνος ισχυρών βροχοπτώσεων και ενδεχόμενων ξαφνικών πλημμυρών παραμένει υψηλός στις βόρειες και ανατολικές επαρχίες της χώρας, με αυξημένο ρίσκο για πλημμύρες και κατολισθήσεις.