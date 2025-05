Πακιστάν: Νέα επίθεση με drones στην πόλη Τζάμου στο Ινδικό Κασμίρ – Εκρήξεις ακούστηκαν και στην Αμριτσάρ

Μια νέα επίθεση μη επανδρωμένων αεροσκαφών από το Πακιστάν σημειώθηκε την Παρασκευή, για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, στο ινδικό Κασμίρ και ιδίως στην πόλη Τζάμου, ανέφερε πηγή του υπουργείου Άμυνας της Ινδίας.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, που επικαλείται αυτόπτες μάρτυρες, πολλές εκρήξεις ακούστηκαν στην Τζάμου και τροχιοδεικτικά φώτιζαν τον νυχτερινό ουρανό. Στην πόλη διακόπηκε η ηλεκτροδότηση.

Τέσσερις εκρήξεις ακούστηκαν και στην πόλη Αμριτσάρ.

Ο επικεφαλής της τοπικής κυβέρνησης, Ομάρ Ομπντάλα, ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ότι σημειώνονται «ανά διαστήματα» εκρήξεις στην Τζάμου, όπου βρίσκεται και ο ίδιος, επιβεβαιώνοντας ότι η πόλη έχει βυθιστεί στο σκοτάδι.

Amritsar has been attacked bro !! We heard explosions they attack amritsar airbase and airport crowded area like chearta and lawrance road !!

Kudos to our defense system

Our system successfully intercepted them pic.twitter.com/5zZO316L1o

— AGAM MADAAN (@agam_bjp) May 9, 2025